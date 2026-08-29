Tensiuni între extrema dreaptă și stânga radicală în debutul campaniei electorale din Franţa: „Ameninţă pacea civilă”

Extrema dreaptă franceză a acuzat sâmbătă stânga radicală că va încerca „să pună sub semnul întrebării pacea civilă” dacă reprezentanta sa Marine Le Pen câştigă alegerile prezidenţiale în primăvara lui 2027, scrutin în care Le Pen este creditată cu prima şansă, relatează agenția France Presse, citată de Agerpres.

Jordan Bardella, preşedintele Rassemblement national (RN, Adunarea naţională) a criticat La France insoumise (Franţa nesupusă), partid al stângii radicale, în prima sa deplasare de campanie în Châlons-en-Champagne, în estul Franţei.

Întrebat despre apelurile la „nesupunere civică” lansate de stânga dacă RN ajunge la putere, Jordan Bardella a văzut în acestea „o mărturie a slăbiciunii stângii, care detestă democraţia, care pune sub semnul întrebării marile principii ale statului de drept şi funcţionării electorale”.

„Atitudinea La France insoumise în acest debut de campanie este una profund îngrijorătoare, care vizează deja punerea sub semnul întrebării a păcii civile în ţara noastră”, a declarat presei cel care va deţine funcţia de premier dacă Marine Le Pen ar câştiga alegerile prezidenţiale.

„Asta înseamnă că au pierdut deja aceste alegeri”, a apreciat el.

Intervievată recent pe canalul LCI, secretarul naţional al Ecologiştilor, Marine Tondelier, a răspuns afirmativ la întrebarea dacă speră în „nesupuneri” în caz de victorie a RN.

La târgul agricol de la Châlons, întâlnire obligatorie pentru candidaţii la preşedinţie, alegătorii şi-au explicat motivaţia pentru a vota cu extrema dreaptă.

Dezamăgit de candidaţii cu care a votat la ultimele alegeri prezidenţiale, Damien, un tată de familie, a spus că va vota de această dată cu RN, „pentru că asta nu am mai încercat”.

Potrivit unui ultim sondaj din această săptămână pentru LCI, Le Figaro şi Sud Radio, Marine Le Pen este detaşat în frunte cu 33 până la 35% din intenţiile de vot în primul tur. Urmează apoi preşedintele partidului Horizons (centru-dreapta), Edouard Philippe, cu între 18 şi 21%, şi apoi Jean-Luc Mélenchon (stânga radicală), creditat cu 17 până la 19%.