Tensiuni și între PNL și USR. Reproșurile făcute de liberali partidului condus de Dominic Fritz, în ultima ședință a Coaliției

Unul dintre motivele de tensiune și de reproșuri în ședința de marți a Coaliției a fost legat de plângerea penală pe care deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus-o împotriva premierului Ilie Bolojan și a ministrului de Interne pe motiv că nu respectă legea în privința organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus, luni, o plângere penală la Parchet împotriva premierului Ilie Bolojan, a ministrului de Interne Cătălin Predoiu și a instituțiilor implicate în organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei pentru că nu au respectat legea care prevede că scrutinul trebuie să aibă loc la 90 de zile de la vacantarea funcției. În cazul Primăriei Capitalei, alegerile ar fi trebuit să fie organizate la finalul lunii august.

Demersul parlamentarului USR i-a iritat pe liberali, iar în ședința de marți a Coaliției vicepremierul Cătălin Predoiu s-a declarat revoltat, au spus pentru HotNews surse participante la discuții.

În replică, reprezentanții USR la ședință – Dominic Fritz, Cristian Seidler și Sorin Șipoș au spus că nu știau că deputatul va face plângere. Dar, în același timp, ei le-au transmis liderilor din coaliție că Ungureanu nu ar fi depus plângerea penală dacă nu ar fi avut un motiv, pentru că Hotărârea de Guvern care stabilește data alegerilor nu a fost adoptată.

Conform surselor HotNews, premierul Bolojan nu a spus nimic în timpul acestei discuții, supărat că nu se ajunsese, din nou, la nicio decizie pe reforma administrației publice locale și centrale, proiect blocat de PSD în coaliție de mai bine de două luni.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, deja plecase de la ședința coaliției când a avut loc schimbul de replici PNL-USR.

„Pentru mine jurământul nu este o manea”

Deputatul Emanuel Ungureanu a explicat, miercuri, la Parlament că a depus plângerea fără să anunțe partidul, din convingere că legea trebuie respectată de toată lumea.

„Este o chestiune de principiu pe care am tot spus-o și o spun. Noi jurăm să respectăm legile și Constituția. Pentru mine nu este o manea asta, este un jurământ de credință. În condițiile în care nu se respectă legea de 60 de zile, aceste principii nu sunt negociabile. Nu am vorbit nici cu USR, nici cu PSD, nici cu PNL. Eu nu cer voie niciunui partid să respecte legea. Legea e mai presus de noi toți”, a declarat deputatul.

El a spus că alegerile trebuie să fie organizate la termen, pentru că așa spune legea. „USR, PNL, PSD, AUR, orice alte partide pot să negocieze ce vor ele. Eu am aceasta datorie morala să cer tuturor oamenilor din această țară să respecte legea, așa cum trebuie să o facă și Guvernul. Dacă Guvernul nu respectă legea, nu pot să pretindă acest lucru de la cetățenii de rând”, a adăugat deputatul.

Premierul Bolojan a declarat în 10 octombrie, la B1TV, că dacă săptămâna aceasta nu va fi stabilită data, prin Hotărâre de Guvern, alegerile pentru Primăria Capitalei nu vor mai putea fi organizate până la finalul anului:

„Dacă săptămâna viitoare nu se va adopta o hotărâre de Guvern în acest sens, datorită termenului de 35 de zile, practic nu mai pot fi organizate anul acesta alegeri în Bucureşti. Adoptarea aceasta ţine de o decizie, e adevărat, a Guvernului, dar astăzi nu avem un acord în coaliţie pentru organizarea în această toamnă a alegerilor”.

Candidatul comun al PNL-USR ar putea rupe coaliția

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, marți, pentru Antena3 CNN, că singurele variante agreate și de PSD pentru Primăria Capitalei sunt candidatul comun al tuturor partidelor sau candidaturile separate.

Potrivit informațiilor HotNews, social-democrații nu vor fi de acord cu data alegerilor până când nu va exista un consens cu privire la candidat.

„Aici este vorba despre un acord politic. În primul rând, dacă suntem într-o coaliție, fie avem un candidat comun al coaliției, fie fiecare partid candidează singur. Adică, nu poți să ai o mini-coaliție în interiorul coaliției. Și atunci am spus că nu putem să mergem pe balada Miorița, cu baciul ungurean și cu cel vrâncean care se unesc ca să-l omoare pe baciul moldovean. Și dacă vom avea un acord politic în care fiecare partid, de exemplu, merge de sine stătător, atunci nu va fi niciun fel de problemă de înțelegere”, a spus Olguța Vasilescu.

Ea a reluat condiția pusă de PSD în ședința de marți – aceea că dacă măsurile PSD de „relansare a economiei” nu vor fi incluse în pachetul fiscal 3 al Guvernului Bolojan, social-democrații nu vor accepta reforma administrației publice cerută de Bolojan. Primarul Craiovei a spus chiar că PSD se va retrage în opoziție dacă nu le sunt respectate condițiile.