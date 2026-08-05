Tentative de fraudă în numele SRI. Recomandările Serviciului pentru cei vizați

Serviciul Român de Informații anunță că au fost depistate tentative de fraudă prin care escrocii folosesc tehnici de falsificare a identității apelantului (spoofing) astfel încât pe ecranul telefonului apelatului să fie afișat numărul SRI dedicat relației cu publicul.

Spoofingul este o tehnică prin care atacatorii folosesc platforme software online pentru a imita numere reale de telefon. Ei pot afișa pe ecranul telefonului dumneavoastră orice număr de telefon doresc, fie că aparține unei instituții, unei companii sau chiar unei persoane fizice.

„În cadrul acestor apeluri frauduloase pot fi solicitate date cu caracter personal, informații bancare, coduri de autentificare, parole sau efectuarea unor transferuri de bani”, se spune pe pagina de Facebook a SRI.

Serviciul precizează că nu solicită telefonic date cu caracter personal sau privind cardurile ori conturile bancare; parole, coduri PIN, de autentificare ori primite prin SMS; efectuarea de plăți sau transferuri de bani.

SRI recomandă celor care au suspiciuni privind autenticitatea apelului făcut în numele instituției să pună capăt imediat conversației și să nu furnizeze apelantului niciun fel de date sensibile. Apoi se recomandă ca persoana apelată să reapeleze manual, cifră cu cifră, numărul de telefon.

„În momentul în care dumneavoastră închideți și sunați înapoi în rețeaua clasică de telecomunicații, este imposibil să mai ajungeți la interlocutorul ilegitim. Apelul dumneavoastră va fi direcționat strict către posesorul real și legitim al acelui număr de telefon”, precizează SRI.