Termoenergetica anunță noi lucrări la reţeaua primară, în Sectoarele 4 şi 5. Aproape 2.000 de blocuri râmân fără apă caldă

Compania Termoenergetica anunţă că, începând de luni, vor fi executate lucrări de modernizare la reţeaua termică primară din Sectoarele 4 şi 5 ale Capitalei.

Lucrările este finanţat din fonduri europene şi de la bugetul de stat.

– În Sectorul 5, lucrările se vor desfăşura pe Strada Nuţu Ion, la intersecţia cu Drumul Taberii. Zonele afectate vor fi Strada Mihail Sebastian, Calea Ferentari, Calea Rahovei, Strada Petre Ispirescu, Strada Dumbrava Nouă, Şoseaua Alexandriei şi străzile adiacente, informează Agerpres citând Termoenergetica.

Intervenţia constă în reîntregirea conductelor modernizate şi realizarea conexiunilor pentru punerea în funcţiune a tronsonului reabilitat.

Lucrările propriu-zise se vor executa în intervalul 28 – 30 septembrie. Ulterior, încărcarea reţelei şi reluarea furnizării apei calde se vor realiza etapizat, urmând ca alimentarea cu apă caldă să fie restabilită integral până la data de 3 octombrie. Pentru executarea lucrărilor este necesară sistarea temporară a furnizării apei calde de consum către 48 de puncte termice, care alimentează 743 de blocuri.

– În Sectorul 4, lucrările vizează conducta primară de termoficare delimitată de Strada Luică, Bulevardul Turnu Măgurele, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Şoseaua Berceni, Şoseaua Olteniţei, Calea Şerban Vodă, Şoseaua Giurgiului, Strada Niţu Vasile, Strada Emil Racoviţă şi Bulevardul Alexandru Obregia.

Intervenţia constă în montarea de conducte noi, preizolate şi îmbinarea acestora cu reţeaua existentă, montarea suporţilor şi a elementelor de fixare ale conductei, echiparea căminelor de reţea cu vane şi compensatori, precum şi realizarea legăturilor către punctele termice din zonă.

Pentru executarea lucrărilor e necesară sistarea temporară a furnizării apei calde de consum către 72 de puncte termice şi două module termice, care alimentează aproximativ 1.100 de blocuri, în intervalul 28 septembrie – 9 octombrie.

Pentru informaţii suplimentare, clienţii Termoenergetica pot apela numărul 031.9442, unde sunt disponibile mesaje preînregistrate privind starea sistemului, sau numărul gratuit 0800.820.002. Informaţii actualizate sunt disponibile şi prin aplicaţia Termoalert.

„Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti mulţumeşte consumatorilor pentru înţelegere şi îşi cere scuze pentru disconfortul temporar generat de aceste lucrări, necesare pentru modernizarea şi creşterea siguranţei în exploatare a reţelei de termoficare a Capitalei”, se arată în comunicatul companiei.