Tesla lucrează la o mașină electrică mai mică și mai ieftină, după ani de promisiuni

Tesla dezvoltă un SUV electric complet nou, mai mic și mai ieftin, au declarat pentru Reuters patru persoane familiarizate cu situația. Constructorul auto a contactat furnizori în ultimele săptămâni pentru a discuta detaliile planului pentru SUV-ul compact, care ar fi un vehicul nou și nu o variantă a actualelor modele Tesla Model 3 sau Y, afirmă sursele.

Conversațiile dintre Tesla și furnizori au vizat procesul de fabricație și specificațiile pentru diverse componente.

Trei dintre sursele Reuters au declarat că SUV-ul compact ar urma să fie produs în China, iar una a spus că Tesla intenționează, de asemenea, să extindă producția în Statele Unite și Europa.

Mașina ar avea o lungime de 4,28 metri, semnificativ mai puțin decât SUV-ul Model Y, cel mai bine vândut de Tesla, care are aproximativ 4,79 metri în lungime.

Va fi mașina la care lucrează Tesla una complet autonomă?

Această inițiativă urmează decizia directorului general Elon Musk de a renunța în 2024 la un proiect foarte anticipat de vehicul electric ieftin și de a redirecționa compania pentru a se concentra pe robotaxiuri și roboți umanoizi.

O întrebare-cheie este dacă acest ultim efort de a dezvolta un SUV mai mic semnalează o schimbare de strategie înapoi către vehicule electrice pentru piața de masă, conduse de șoferi umani, sau dacă noul model ar fi mai degrabă în linie cu viziunea Tesla pentru vehicule complet autonome.

Două dintre sursele Reuters au declarat că viitorul model de SUV ar putea servi ambele scopuri. Una dintre surse, un angajat al Tesla, a declarat că producătorul de mașini intenționează acum să construiască modele care să fie autonome, dar să ofere și opțiunea de a fi conduse de oameni.

Sursa respectivă a declarat că, deși urmărește autonomie completă pentru întreaga gamă, Tesla realizează că multe piețe globale nu vor vedea o adoptare semnificativă – și nici acceptare legislativă a vehiculelor autonome decât peste mulți ani.

Drumul Tesla de la prototip la producție de masă este unul îndelungat

Păstrarea opțiunii de a construi un anumit model cu sau fără comenzi de condus ar putea permite vânzări mai mari și ar ajuta Tesla să mențină fabricile aproape de capacitate maximă, a spus persoana respectivă.

Tesla nu a răspuns solicitărilor de comentarii privind planurile pentru un vehicul nou. Cele patru persoane familiarizate cu proiectul au spus că acesta se află încă într-o fază incipientă de dezvoltare.

Constructorul auto are un istoric de a începe dezvoltarea unor produse care ajung să fie amânate mult sau anulate. De exemplu, în 2017 Tesla a prezentat vehicule concept pentru o supermașină Roadster și un camion de marfă Semi, dar încă nu le-a produs în serie.

Următoarea Tesla ar urma să fie semnificativ mai ieftină

Două dintre surse au spus că Tesla intenționează să ofere noul autovehicul la un preț semnificativ mai mic decât Model 3 de bază, care începe de la 34.000 dolari în China și aproximativ 37.000 USD în Statele Unite. Ei au spus că Tesla plănuiește să reducă costurile, parțial, prin folosirea unei baterii mai mici, ceea ce ar însemna o autonomie mai scurtă comparativ cu cele 306–327 mile pentru Model Y.

Una dintre persoane a adăugat că producătorul auto va oferi de asemenea un singur motor electric în loc de două, o opțiune de performanță disponibilă la modelele Tesla actuale. Tesla dorește, de asemenea, să facă mașina mult mai ușoară, de aproximativ 1,5 tone metrice comparativ cu circa două tone pentru Model Y.

Trei dintre persoane au spus că noul model ar urma să fie produs la fabrica Tesla din Shanghai. Deși calendarul proiectului rămâne neclar, toate sursele Reuters au declarat că e puțin probabil ca producția să înceapă anul acesta.