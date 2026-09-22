Testarea „PISA pentru adulți” ajunge în România. Vezi cum arată exercițiile și dacă știi să le rezolvi

România va participa pentru prima dată în 2028 la PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), studiul OCDE prin care se măsoară competențele populației adulte. Testarea e numită frecvent „PISA pentru adulți” pentru că are același organizator ca cea pentru elevi, același concept și aceeași logică a testării.

Persoanele selectate să participe la test vor trebui să înțeleagă informații din texte, să folosească matematica în situații cotidiene și să găsească soluții atunci când datele unei probleme se schimbă. Rezultatele vor arăta cum se descurcă adulții români în comparație cu cei din alte țări. La cea mai recentă evaluare de acest tip, care nu a inclus România, aproximativ un sfert dintre participanți au avut competențe scăzute atât la citire, cât și la matematică.

PIAAC este comparat frecvent cu PISA deoarece ambele evaluări sunt coordonate de OECD și urmăresc capacitatea oamenilor de a folosi ceea ce știu în situații reale. PISA evaluează elevi de 15 ani, în timp ce PIAAC se adresează populației adulte cu vârste între 16 și 65 de ani. Participanții sunt selectați astfel încât eșantionul să fie reprezentativ pentru populația țării: femei și bărbați, persoane de vârste și cu niveluri de educație diferite, angajați, șomeri sau oameni care nu mai sunt activi pe piața muncii.

Ce verifică testarea adulților

Participanții vor rezolva exercițiile pe dispozitive digitale. PIAAC măsoară trei categorii de competențe – literația, numerația și rezolvarea adaptivă de probleme.

Literația nu înseamnă doar capacitatea de a citi cuvintele unui text. Testarea urmărește dacă adultul poate găsi o informație, înțelege sensul unui mesaj, pune cap la cap date aflate în locuri diferite și aprecia cât de relevantă sau credibilă este informația. Textele pot fi emailuri, anunțuri, instrucțiuni, articole, liste ori pagini online.

nu înseamnă doar capacitatea de a citi cuvintele unui text. Testarea urmărește dacă adultul poate găsi o informație, înțelege sensul unui mesaj, pune cap la cap date aflate în locuri diferite și aprecia cât de relevantă sau credibilă este informația. Textele pot fi emailuri, anunțuri, instrucțiuni, articole, liste ori pagini online. Numerația arată dacă o persoană poate folosi matematica în viața reală: să calculeze o sumă, să compare prețuri, să lucreze cu procente, să interpreteze un tabel sau un grafic și să verifice dacă o afirmație susținută prin cifre este corectă. Pot apărea calculatoare interactive, grafice sau foi de calcul simple.

arată dacă o persoană poate folosi matematica în viața reală: să calculeze o sumă, să compare prețuri, să lucreze cu procente, să interpreteze un tabel sau un grafic și să verifice dacă o afirmație susținută prin cifre este corectă. Pot apărea calculatoare interactive, grafice sau foi de calcul simple. Rezolvarea adaptivă de probleme verifică felul în care adultul își construiește o soluție și o modifică atunci când apar informații sau obstacole noi. Nu este suficient să urmeze mecanic o regulă; trebuie să observe schimbarea și să-și adapteze planul.

Testul este însoțit de un chestionar despre educație, experiența profesională, locul de muncă și felul în care persoana își folosește competențele acasă și la serviciu.

Vezi AICI exemple de exerciții.