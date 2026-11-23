Investițiile publice din România au crescut, dar aproape toată creșterea vine din fonduri europene. Cele finanțate din bani naționali au scăzut. Pentru economistul Adrian Codirlașu, asta s-ar putea să fie o veste bună. Motivul e simplu: banii naționali sunt bani împrumutați, iar împrumuturile costă.

„Banii naționali ne costă dobânzi de 7%“, a explicat Codirlașu. „Ceea ce aruncăm noi cu bani locali din taxe și impozite mari, chiar produce 7% pe an ca să suporte acele dobânzi pe care le plătim pentru acei bani?“, întreabă Codirlașu, la conferința Roinvest.

Asta nu înseamnă că toate investițiile statului sunt inutile. Codirlașu dă ca exemplu de investiții foarte bune infrastructura, dar avertizează că există și proiecte care „doar produc risipă“. În astfel de cazuri apare efectul de evicțiune (crowding out): statul ia bani de la sectorul privat prin taxe și îi cheltuie pe investiții publice.

„Eu cred că sectorul privat le putea face mult mai bine, pentru că e mult mai atent la eficiență“, spune el. Rezultatul e o economie care nu crește, în care banii privați nu urmează banii publici, pentru că au rămas puțini. Iar statul ocupă cea mai mare parte din creditul bancar”, explică Codirlașu.

Adrian Codirlasu. Sursa foto: arhiva personală

Aritmetica unui excedent care n-a existat niciodată

Problema ține de cifre. „Plătim mai mulți bani pe dobânzi decât pe investiții“, spune Codirlașu. Cheltuielile cu dobânzile depășesc 3% din PIB, iar deficitul bugetar trebuie adus sub 3% din PIB. Cele două ținte împreună cer un excedent primar, adică un buget cu venituri mai mari decât cheltuielile, dacă nu socotești dobânzile. „Niciodată n-am avut excedent primar. Mi-e greu să cred că vom avea. Mă rog, să sperăm că n-am dreptate“, a spus el.

Întrebat dacă România riscă încetarea plăților, economistul a respins ideea pentru prezent, dar a schițat un scenariu pe termen mediu: „Mergem pe un trend care, probabil, într-un orizont de 5-7 ani, putem să ne gândim la un scenariu gen Grecia. Dacă mergem în ritmul ăsta“, precizează economistul.

România are încă timp să schimbe direcția, spune el, dar asta ar însemna „o creștere economică modestă mulți ani de acum încolo“, iar Codirlașu se îndoiește că un politician își va asuma așa ceva. Vina nu e a Băncii Naționale, spune el. „Problema e politica fiscală. Și întotdeauna a fost politica fiscală.“

Prețul imprevizibilității

Prețul acestei politici se vede în costul finanțării. Codirlașu amintește că România și Ungaria s-au întrecut ani la rând pentru cea mai mare dobândă la datoria publică în monedă locală. „Acum am rămas campioni. Campioni absoluți la rata de dobândă la care ne împrumutăm.“

Nici la rating situația nu e mai bună. Perspectiva negativă înseamnă statistic o probabilitate de 30–35% ca ratingul să fie retrogradat în următoarele 12 luni.

Din punctul lui de vedere, cel mai clar exemplu de lipsă de predictibilitate a fost majorarea TVA. Regulile cer ca orice modificare fiscală să fie anunțată cu jumătate de an înainte, dar legea a fost publicată pe 25 iulie și a intrat în vigoare la 1 august. „Asta a fost, ca predictibilitate fiscală, cireașa de pe tort.“ Impozitul pe dividende a coborât de la 16% la 5% și a urcat apoi treptat înapoi la 16%. În aceeași perioadă, Bulgaria l-a ținut constant la 5%, iar impozitul pe profit e acolo de 10%, față de 16% în România. Bulgaria are dobânzi mult mai mici, costuri cu forța de muncă mai mici și o taxare a capitalului aproape la jumătate față de România. Comparația îi dezavantajează pe români, mai explică președintele CFA România.