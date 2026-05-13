Thailanda ia o măsură care vizează turiștii din 93 de țări, inclusiv România

Thailanda va reduce perioada de ședere fără viză pentru turiștii din 93 de țări, printre care și România, de la 60 la 30 de zile, pentru a contribui la prevenirea activităților infracționale, a anunțat ministrul de externe, citat de Reuters.

Ministrul de externe Sihasak Phuangketkaeow a declarat că Ministerul Afacerilor Externe va înainta Cabinetului spre aprobare un plan de reducere a perioadei de ședere fără viză pentru turiștii străini în Thailanda de la 60 la 30 de zile. El nu a precizat de când se va aplica.

Măsura vine după ce Thailanda a stabilit din iulie 2024 o perioadă de ședere fără viză pentru turiștii din 93 de țări

În plus, autoritățile thailandeze vor verifica și alte tipuri de vize pentru a se asigura că persoanele care intră în țară respectă scopul respectivei vize.

Măsurile sunt menite să răspundă îngrijorărilor legate de utilizarea abuzivă a vizelor prelungite și de implicarea unor turiști în activități ilegale.

În perioada 1 ianuarie – 10 mai 2026, Thailanda a primit 12,4 milioane de turiști străini, o scădere de 3,43% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Turismul este un motor esențial al economiei, numărul sosirilor de turiști străini atingând un vârf de aproape 40 de milioane în 2019.

Începând cu 15 iulie 2024, cetățenii români, deținători de pașapoarte simple sau temporare, pot călători în Regatul Thailandei în scop turistic sau de afaceri, fără a fi necesară obținerea unei vize de intrare pentru o perioadă de până la 60 de zile, potrivit ministerului român de externe.

De asemenea, începând cu 1 mai 2025, cetățenii străini (inclusiv turiști, persoane aflate în călătorii de afaceri și rezidenți pe termen lung) care intră în Thailanda pe cale aeriană, terestră sau maritimă trebuie să completeze Cardul Digital de Intrare în Thailanda (TDAC) online, înainte de sosire. Formularul poate fi completat cu până la 3 zile înainte de sosire.