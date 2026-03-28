Thailanda s-a înțeles cu Iranul să-i lase petrolierele prin Ormuz, o navă a trecut deja prin strâmtoare

Thailanda a anunțat sâmbătă că a încheiat un acord cu Iranul pentru a permite trecerea „în deplină siguranță” a petrolierelor sale prin strâmtoarea Ormuz, practic paralizată de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, transmite France Presse.

Acest lucru va contribui „la calmarea îngrijorărilor privind transportul de combustibil către Thailanda”, a declarat premierul thailandez Anutin Charnvirakul în cadrul unei conferințe de presă.

„Cu acest acord, suntem încrezători că nu vom mai avea de-a face cu perturbări precum cele observate la începutul lunii martie”, a adăugat el.

Thailanda a susținut în fața Iranului că „nu este parte la conflict și are dreptul la un tranzit maritim sigur în temeiul dreptului internațional”, a afirmar ministrul de externe Sihasak Phuangketkeow.

„În cadrul mecanismului actual, Thailanda va informa Iranul în prealabil cu privire la orice navă care traversează strâmtoarea, iar Iranul va răspunde în consecință”, a precizat el, menționând că un petrolier thailandez a trecut deja prin strâmtoare grație acestui acord și că altele se pregătesc să facă același lucru.

Cozi și prețuri mari la benzinăriile din Thailanda

Țările din Asia de Sud-Est sunt grav afectate de dificultățile de aprovizionare cu combustibil provocate de războiul din Orientul Mijlociu, declanșat în urmă cu o lună.

După ce a fost inițial plafonat la 30 de baht (0,79 euro) pe litru de către guvern, prețul motorinei a crescut săptămâna aceasta cu 6 baht pe litru în Thailanda. Penuria și cozile sunt din ce în ce mai frecvente la stațiile de benzină.

„Doresc să îmi cer scuze față de populație pentru perturbările cauzate de gestionarea prețurilor la combustibil în prima jumătate a lunii martie”, a declarat Anutin.

„La început am crezut că conflictul va fi de scurtă durată. Acum este clar că situația s-a schimbat și că este probabil să se prelungească”, a continuat el.

Prim-ministrul, recent reales, a îndemnat thailandezii să nu intre în panică, afirmând că această țară cu 65 de milioane de locuitori dispune de rezerve suficiente de combustibil.

Iranul nu lasă să treacă navele care au legătură cu inamicul

O navă comercială thailandeză, Mayuree Naree, a fost atacată de Iran pe 11 martie în timp ce naviga în strâmtoarea Ormuz. Trei dintre marinarii săi sunt încă dați dispăruți.

Gărzile Revoluției Iraniene au anunțat vineri că au forțat trei portcontainere să se întoarcă în strâmtoare, precizând că această rută strategică era de acum înainte închisă navelor care veneau sau se îndreptau spre porturi legate de „inamic”.

Traficul în strâmtoarea Ormuz a scăzut cu 95% față de nivelul normal între 1 și 26 martie, potrivit platformei de monitorizare maritimă Kpler.

De la începutul lunii, 24 de nave comerciale, dintre care 11 petroliere, au fost atacate sau au semnalat incidente în regiune, potrivit agenției britanice de securitate maritimă UKMTO.