Primul trailer al noului film despre Mark Zuckerberg, care continuă pelicula de succes „The Social Network”

Mark Zuckerberg se află din nou în lumina reflectoarelor. La şaisprezece ani după „The Social Network”, regizorul David Fincher propune un nou film dedicat naşterii Facebook, astfel că Zuckerberg este încă o dată interpretat, în continuarea primei pelicule.

Noua producție se numește „The Social Reckoning”.

După actorul Jesse Eisenberg, Mark Zuckerberg este interpretat de data aceasta de Jeremy Strong, cunoscut pentru rolul său din serialul „Succession” şi văzut recent în „Springsteen: Deliver Me from Nowhere”.

Primul trailer al noii producții a fost dezvăluit miercuri.

Această continuare a filmului „The Social Network” o are în distribuţie şi pe Mikey Madison în rolul denunţătoarei şi fostei inginere de la Facebook, Frances Haugen. Acesta va fi primul rol al ei de la câştigarea Oscarului pentru cea mai bună actriţă anul trecut, cu rolul din „Anora”, scrie News.ro.

Regizată şi scrisă de Aaron Sorkin, autorul scenariului premiat cu Oscar al filmului „The Social Network”, pelicula „The Social Reckoning” va fi dedicată de data aceasta „Facebook Files”.

În această serie de articole publicate de către The Wall Street Journal în 2021, jurnalistul Jeff Horwitz a evidenţiat, printre altele, rolul Facebook în răspândirea informaţiilor false şi deficienţele reţelei sociale în moderarea conţinutului instigator la ură.

„Nu există niciun om a cărui viaţă să nu fi fost influenţată de algoritmul Facebook, iar această influenţă a modelat totul. Aşadar, a sosit momentul să vorbim mai mult despre acest subiect”, a explicat Aaron Sorkin în luna aprilie a anului trecut, în cadrul CinemaCon, congresul anual al operatorilor de săli de cinema din Las Vegas.

„The Social Reckoning” va intra în cinematografele nord-americane începând din 9 octombrie.