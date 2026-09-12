„The Ultra Runner”, un documentar despre ultramaratonistul român Tiberiu Uşeriu, proiectat la Festivalul de Film de la Toronto

După ce a executat o pedeapsă cu închisoarea de aproape zece ani, românul Tiberiu Uşeriu a încercat să se împace cu trecutul participând la cele mai extreme curse de anduranţă din lume. Povestea lui este prezentată în documentarul „The Ultra Runner”, proiectat în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Toronto (10-20 septembrie), relatează sâmbătă France Presse.

De la copilăria petrecută în România comunistă marcată de sărăcie, dictatură şi violenţe familiale, până la cei 600 de kilometri ai redutabilului „6633 Arctic Ultra”, parcurs în temperaturi polare, „The Ultra Runner” documentează renaşterea sportivului în vârstă de 52 de ani prin intermediul competiţiilor de ultranduranţă.

„Terminarea unei curse îmi dovedeşte că mă pot depăşi, că pot ajunge la o nouă versiune a mea”, a mărturisit Uşeriu pentru AFP, înainte de premiera filmului regizat de canadianul Mila Aung-Thwin, care a avut loc vineri, citează Agerpres.

Cineastul canadian visa de mai mult timp să redea pe ecran senzaţiile simţite în timpul cursei, însă nu reuşise să găsească cea mai bună perspectivă. Până când în ziua când a descoperit povestea ultramaratonistului român, documentată în cartea autobiografică „27 de paşi”.

„Mulţi oameni au făcut în viaţa lor lucruri pe care le regretă. Faptul că Tibi a reuşit să-şi reconstruiască viaţa după ce a ieşit din închisoare şi a devenit o sursă de inspiraţie în România şi în alte locuri din lume este ceva remarcabil”, a explicat cineastul.

„Este un clişeu, dar este un clişeu minunat”, a adăugat el.

Ultramaratonistului nu i-a fost uşor să facă mărturisiri în faţa camerelor de filmat. „În timpul curselor, sunt ca într-un fel de tunel. Nu bag în seamă cameramanii şi nu prea înţeleg ce se întâmplă”, a explicat Uşeriu. „A devenit mai dificil în momentul când au început să scormonească în copilăria mea. Să retrăiesc acele momente a fost foarte stresant”, a adăugat el.

După revoluţia din 1989, Tibi Uşeriu a emigrat în Europa de Vest, unde a ajuns să comită infracţiuni şi să fie arestat în Germania.

Când a ieşit din închisoare, şi-a reîntâlnit fratele şi a găsit în cursele de ultraanduranţă, tot mai extreme, o formă de reconstrucţie.

„Povestea noastră e cea a Europei de Est, cea a unei Românii subjugate de regimul comunist şi de dictatură. (…) Este de asemenea cea a numeroşilor copii care au crescut în acea epocă şi au suferit aceleaşi traume”, a subliniat fratele acestuia, care conduce împreună cu Tibi un ONG angajat în proiecte de mediu şi sociale.

Dar, spune Tibi, „chiar dacă am avut o copilărie dificilă sau un trecut complicat, putem beneficia de o a doua şansă şi deveni altcineva. Este o idee cu o încărcătură profund pozitivă”.