Theodor Stolojan susține că reducerea accizelor la carburanți ar fi o greșeală. „Nu merge să dăm la toți, nu putem”

Fostul prim-ministru Theodor Stolojan a afirmat, la Digi24, că o reducere a accizelor la carburanți ar fi o decizie greșită în condițiile actuale ale României. El a menționat necesitatea reducerii deficitului bugetar și faptul că este imprevizibilă evoluția viitoare a situației care a dus la scumpirea petrolului.

„Suntem la ora actuală într-o situație în care era bine nu să avem deficit de 7% sau 6%, ci de 3%. Să avem posibilitatea acum să fim flexibili în acordarea de ajutoare. Din păcate, noi suntem obligați să reducem în continuare deficitul bugetar”, a spus Theodor Stolojan.

El a menționat că au mai existat șocuri ale prețului petrolului provocate de evenimente politice, iar acestea au arătat că schimbările de politică fiscală nu pot fi decise rapid.

„Cei care se aruncă imediat pe a reduce taxele greșesc foarte mult. De ce? Nu știm despre ce este vorba, cât de mult durează acest fenomen, dacă este vorba de o creștere a prețurilor la țiței, la gaze naturale, care devine o nouă realitate. Și atunci toate prețurile, celelalte încep să se alinieze la această realitate nouă, inclusiv prețul forței de muncă”, a precizat fostul prim-ministru.

Costurile proiectelor întârziate

El a atras atenția că România se află acum într-o situație dificilă inclusiv pentru că nu a dat în folosință capacitățile energetice la termenele preconizate inițial, cum ar fi centrala de la Iernut.

„Discutăm de Iernut, e incredibil, l-am început în 2016, suntem în 2026 și noi în continuare bâjbâim. O greșeală strategică – am dat drumul la panouri solare, ceea ce a fost foarte bine, dar trebuia în paralel și capacitatea de stocare de energie s-o avem cu aceeași intensitate”, a adăugat Theodor Stolojan.

În ce privește reducerea accizei la carburanți, liberalul a arătat că ar trebui făcută doar pentru anumite sectoare, nu pentru toată populația, în condițiile în care unii români au venituri destul de mari.

„E foarte simplu să te repezi să scazi acciza pentru întreaga țară. Nu întreaga țară are aceleași suferințe ca urmare a creșterii prețurilor la energie. Sunt oameni care au posibilități (…) Transportatorii sunt unul dintre grupurile care au primit deja ajutor. Se pregătește și pentru agricultori. În prezent, nu merge să dăm la toți, nu putem”, a conchis Stolojan.