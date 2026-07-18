Negoiță ridică în Titan prima școală-turn cu aproape 37 de milioane de lei. Cum arată acum Școala „Hamburg”

Școala 195 „Hamburg” ilustrează cum poți să faci o operație de adunare de șase numere pozitive, iar rezultatul să nu crească.

Planul de modernizare a clădirii a fost aprobat o dată și corectat de cinci ori. Adică au fost șase hotărâri, iar fiecare a adăugat la bugetul inițial și a tot adăugat până ce s-au adunat aproape 37 de milioane de lei, fără ca școala să aibă măcar o sală de clasă în plus.

Capacitățile aprobate n-au clintit în niciuna dintre hotărâri. Școala va avea 69 de săli de clasă, 7 laboratoare, o sală de sport și va putea primi 2.070 de elevi. Aceleași cifre, din august 2023 până azi.

Citește, pe B365.ro, despre cum Primăria Sectorului 3 a omis să spună câte etaje va avea Școala 195 „Hamburg”.