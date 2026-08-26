Tim Curry, legendarul actor din The Rocky Horror Picture Show, a murit la 80 de ani

Tim Curry, starul din The Rocky Horror Picture Show, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, potrivit The Independent și TMZ.

Sursele TMZ spun că actorul, care s-a confruntat cu probleme de sănătate timp de mai bine de un deceniu, a murit marți noapte, la locuința sa din Los Angeles.

Tim Curry și-a făcut debutul la Hollywood spre finalul anilor `60, iar popularitatea sa a atins noi cote în 1975, odată cu apariția filmului The Rocky Horror Picture Show, în care un cuplu se refugiază în castelul unui om de știință nebun, venit din spațiu, care este pe cale să-și dezvăluie cea mai mare creație, potrivit IMDB.

Alte filme ale lui Tim Curry

Fanii l-au mai putut vedea în rolul clovnului terifiant Pennywise din adaptarea din 1990 a romanului „It” de Stephen King, dar și în rolul lui Hector din „Home Alone 2: Lost in New York”.

De-a lungul carierei a mai apărut în producții ca „Annie”, „Clue”, „The Hunt for Red October”, „Muppet Treasure Island”, „Addams Family Reunion” și „Scary Movie 2”.

În cele cinci decenii petrecute în industrie, Tim Curry a primit trei nominalizari la premiile Tony și o nominalizare la Emmy.

În 2012, Tim Curry a suferit un atac vascular cerebral, în urma căruia a necesitat o intervenție chirurgicală pe creier.

Anul trecut, actorul a publicat o carte de memorii, numită „Vagabond”.

Timothy James Curry, pe numele său întreg, s-a născut în 19 aprilie 1946, în Cheshire, în Anglia, dintr-o secretară de școală și un capelan metodist al Marinei Regale Britanice. Avea o soră mai mare, Judith, pianistă, care a murit în 2001.

Copilăria lui Curry, care a crescut la Plymouth, a fost marcată de moartea tatălui său, care s-a stins din viață pe când acesta avea doar 12 ani, din cauza unei pneumonii.