Țipete și critici la o întâlnire cu ușile închise între Trump și republicani, pe tema Iranului. „Nu-mi cer scuze pentru că i-am ținut piept președintelui”

Schimbul de replici aprins de miercuri dintre Trump și un senator republican arată cât de important este războiul în perspectiva alegerilor din noiembrie, care vor determina controlul asupra Congresului, scriu Reuters și Axios.

Donald Trump a fost criticat dur în legătură cu conflictul din Iran în cadrul unei întâlniri cu ușile închise cu colegii săi republicani, miercuri, cu puțin timp înainte ca administrația sa să solicite Congresului zeci de miliarde de dolari pentru finanțarea efortului de război.

Mai mulți republicani prezenți la întâlnire au declarat că Trump a avut o altercație verbală cu senatorul Bill Cassidy, care a afirmat că administrația trebuie să explice acordul-cadru semnat de Trump săptămâna trecută, care oferă Iranului stimulente financiare, dar nu îndeplinește obiectivele pe care le-a stabilit la începutul războiului, scrie Reuters.

„Poporul american trebuie să afle mai multe decât ni se spune”, a declarat Cassidy reporterilor. „Nu pare, deși nu știu cu certitudine, că lucrurile evoluează așa cum ni s-a spus”, a adăugat el.

Ulterior, într-o aparentă încercare de a-l mulțumi pe președinte, liderii republicani din Senat au programat un vot târziu în noapte pentru a bloca o rezoluție care solicita încetarea ostilităților cu Iranul.

Senatul a votat cu 50 de voturi pentru și 47 împotrivă, în mare parte pe linii de partid, pentru a bloca o rezoluție privind puterile de război care fusese aprobată în urma unui vot procedural în luna mai.

Problema războiului și alegerile din noiembrie

Schimbul de replici aprins de miercuri dintre Trump și senatorul republican arată cât de important este războiul în perspectiva alegerilor din noiembrie, care vor determina controlul asupra Congresului.

Nivelul de popularitate al lui Trump este la cel mai scăzut nivel de când s-a întors în funcție anul trecut și doar unul din patru americani consideră că războiul a meritat costurile sale, a arătat un sondaj Reuters/Ipsos.

Schimbul de replici a avut loc la o zi după ce Senatul a votat pentru a-i cere lui Trump să pună capăt războiului, după o rezoluție pe această temă adoptată de Camera Reprezentanților în această lună.

Cassidy a fost unul dintre cei patru republicani care au susținut-o, alături de democrații din opoziție.

„Nu-mi cer scuze pentru că i-am ținut piept președintelui”

Trump a dat startul conflictului, criticându-i pe cei patru senatori republicani care au votat marți în favoarea rezoluției privind puterile de război, menită să limiteze campania sa militară din Iran, scrie Axios.

Cassidy s-a ridicat apoi în picioare și i-a spus lui Trump: „Nu ați spus poporului american ce se întâmplă. Trebuia să dureze patru săptămâni. A durat patru luni”, a declarat senatorul reporterilor după aceea.

De acolo, lucrurile au scăpat de sub control. Președintele a răsucit cuțitul în rană, aducând în discuție recenta înfrângere a lui Cassidy în alegerile primare în fața unui contracandidat susținut de Trump, au afirmat Cassidy și alții.

„Dacă cineva încearcă să mă intimideze și să-mi spună: «Stai puțin, pentru că sunt cine sunt, o să te intimidez», nu o să accept asta, pentru că îmi apăr oamenii”, a declarat Cassidy reporterilor.

„Nu-mi cer scuze pentru că i-am ținut piept președintelui”, a spus el.

Senatorul Ted Cruz ) a descris prânzul ca fiind „animat”. O sursă prezentă în sală a descris nivelul de furie al lui Cassidy ca fiind „de necrezut”.

La un moment dat, Trump i-a spus lui Cassidy să se așeze.

Trump nu a menționat public schimbul de replici cu Cassidy. „Iranul vede asta și se întreabă: «Ce înseamnă toate astea?». Acum știți, nu are niciun sens, nu-i așa?”, le-a spus Trump reporterilor la Casa Albă.

Trump vrea 70 de miliarde de dolari pentru a acoperi costurile războiului

Câteva ore mai târziu, administrația a solicitat Congresului 70 de miliarde de dolari pentru a acoperi costurile războiului, sumă care se adaugă la bugetul militar al SUA de 867 de miliarde de dolari.

În cadrul votului de miercuri seara târziu, Cassidy, care votase în favoarea recentelor rezoluții privind puterile de război împotriva Iranului, a votat „împotrivă”.

Două senatoare republicane, Susan Collins din Maine și Lisa Murkowski din Alaska, au votat alături de democrați. Senatorul John Fetterman din Pennsylvania a fost singurul democrat care a votat „împotrivă”.

Senatorii republicani Mitch McConnell din Kentucky și Michael Bennet din Colorado nu au votat.

Trafic reluat în Ormuz, dar există incertitudini

Prețurile de referință ale petrolului au scăzut joi la cel mai mic nivel de dinaintea începerii războiului, pe măsură ce acordul inițial dintre Statele Unite și Iran a ridicat blocada impusă de Iran asupra Strâmtorii Ormuz, permițând reluarea traficului.

Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene a avertizat navele să mențină rutele stabilite de Teheran prin strâmtoare, respingând ca inacceptabile și periculoase rutele maritime nou anunțate, care nu au fost coordonate cu Iranul.

Declarația a fost făcută la o zi după ce Omanul a anunțat rute maritime temporare prin strâmtoare, în coordonare cu Organizația Maritimă Internațională.

Într-o declarație, IRGC a îndemnat navele să se coordoneze cu Marina Gărzii Revoluționare prin canalul maritim 16 și a amenințat cu măsuri împotriva celor care încalcă cerințele sale.

Înainte ca această cale navigabilă să fie blocată în timpul războiului, aceasta transporta o cincime din livrările globale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Au apărut de asemenea relatări contradictorii cu privire la elementele acordului-cadru, ceea ce a stârnit critici la adresa lui Trump atât în țară, cât și în străinătate.

Stimulentele financiare pentru Iran, inspecțiile instalațiilor sale nucleare, controlul strâmtorii și războiul paralel al Israelului în Liban au fost toate contestate.

Acordul prevede 60 de zile de negocieri pentru a aborda detaliile mai spinoase, precum programul nuclear al Iranului.