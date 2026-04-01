Tisza își mărește avansul față de Fidesz-ul lui Orban înainte de alegerile din Ungaria. Procentele din cele două noi sondaje

Liderul opoziției maghiare, Peter Magyar, președintele Partidului Tisza (Respect și Libertate), se adresează unei mulțimi numeroase în Eger, pe 3 martie 2026, Credit line: Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Partidul de centru-dreapta Tisza din Ungaria și-a mărit avansul față de partidul de guvernământ Fidesz al prim-ministrului Viktor Orban în perspectiva alegerilor parlamentare din 12 aprilie, potrivit a două sondaje de opinie publicate miercuri, transmite Reuters, subliniind totodată că o mare parte a alegătorilor pare încă indecisă.

Partidul de centru-dreapta Tisza, condus de Peter Magyar, are sprijinul a 56% dintre alegătorii hotărâți, în creștere față de 53% la începutul lunii martie, în timp ce 37% susțin Fidesz, procent în scădere față de nivelul de 39% din urmă cu trei săptămâni, arată un sondaj realizat de 21 Research Centre și publicat de site-ul de știri 24.hu,

Aproximativ 26% dintre respondenți au spus că nu știu pe cine să susțină.

Sondajul, realizat între 23 și 28 martie pe un eșantion de 1.500 de persoane, sugerează că Tisza este în fața Fidesz cu 19 procente, în creștere față de avansul de 14% din sondajul anterior.

Potrivit sondajului, în rândul tuturor alegătorilor, există un sprijin de 40% pentru Tisza, Fidesz fiind susținut de 28%.

Ce spune al doilea sondaj

Un alt sondaj, publicat marți și realizat de Zavecz Research, a arătat că Tisza și-a mărit avantajul la 13% în rândul alegătorilor hotărâți, de la 12% în sondajul din februarie.

Realizat între 24 și 28 martie, sondajul a arătat că 51% dintre alegători ar vota Tisza, în creștere față de 50% în februarie, în timp ce 38% ar vota pe Fidesz, la fel ca luna trecută.

Cercetarea Zavecz cotează la 39% susținerea pentru Tisza în rândul tuturor alegătorilor, în timp ce Fidesz era susținut de 31%.

Un procent de 20% dintre respondenți s-au declarat indeciși în acest sondaj pe un eșantion de 1.000 de persoane.

Un alt partid este cotat în jurul pragului parlamentar

Magyar a declarat că partidul său, Tisza, va combate corupția, va debloca miliarde de euro din fondurile înghețate ale Uniunii Europene pentru a stimula economia și va ancora ferm Ungaria în UE și NATO.

În timp ce majoritatea sondajelor arată un avantaj al partidului Tisza, Fidesz invocă alte sondaje în care pare favorit, deși adversarii săi susțin că acestea au fost realizate în principal de institute care au legături financiare sau personale cu partidul de la guvernare.

Centrul de Cercetare 21 și Zavech Research sunt ambele independente de partidele politice și au colectat răspunsuri prin apeluri telefonice și chestionare online.

Ambele sondaje au arătat că partidul de extremă dreapta „Patria noastră” (Mi Hazank) ar putea fi singurul alt partid care să depășească pragul de 5% necesar pentru intrarea în parlament.

Centrul de Cercetare 21 a estimat sprijinul pentru „Patria noastră” la 5% în rândul alegătorilor hotărâți, iar Zavecz la 4%.

Înainte de alegerile parlamentare organizate de Ungaria în 2022, sondajele indicau o cursă strânsă, cu un ușor avans pentru Fidesz în fața partidelor de opoziție care s-au coalizat atunci într-un mare front național, indiferent față de orientarea ideologică.

Însă în cele din urmă Fidesz a obținut o victorie zdrobitoare, asigurându-și o majoritate confortabilă în parlamentul unicameral de la Budapesta.