„Titanicul de pe Sava” a ieșit la suprafață în Serbia, după seceta extremă. Ce se știe despre nava scufundată în Al Doilea Război Mondial

Epava unui remorcher cu aburi datând de la începutul anilor 1900 este cea mai recentă relicvă care a ieșit la suprafață din apele tot mai puține din Serbia, pe măsură ce râurile Europei seacă, relatează AP.

Coca ruginită, odinioară parte a unei nave celebre, cunoscută sub numele de „Slovenian”, a ieșit la suprafață la începutul acestei luni din râul Sava, în apropierea orașului sârb Sremska Mitrovica, situat la 70 de kilometri nord-vest de capitala Belgrad.

Deși părți ale epavei au mai ieșit la suprafață în trecut, localnicii spun că aceasta nu a fost niciodată atât de vizibilă.

„Au trecut câțiva ani de când a fost văzută ultima dată, așa că există un interes considerabil”, a declarat istoricul Andrija Popovic, directorul muzeului local.

„Este, într-adevăr, ceva ce nu vezi în fiecare zi”, a adăugat el referindu-se la ambarcațiune, supranumită „Titanicul lui Sava” de către presa sârbă.

Potrivit istoricului Popovic, nava „Slovenian” a fost construită în 1913 într-un șantier naval din Budapesta, oraș care făcea parte la acea vreme din Imperiul Austro-Ungar. Aceasta avea o lungime de aproximativ 54 de metri și a purtat inițial numele „Vag” – denumirea maghiară a râului Vah, cel mai lung curs de apă din Slovacia.

Propulsată de un motor cu aburi, nava transporta încărcături grele între Budapesta și alte localități de pe malul Dunării.

În timpul Primului Război Mondial, nava și-a întrerupt în mare parte cursele, a adăugat Popovic. Odată cu sfârșitul războiului și destrămarea Imperiului Austro-Ungar, proprietatea navei a trecut în mâinile nou-înființatului Regat al Sârbilor, Croaților și Slovenilor – care urma să devină mai târziu Iugoslavia – ca parte a reparațiilor de război.

Apoi, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Iugoslavia a fost invadată de Germania nazistă. După ce forțele antifasciste iugoslave au eliberat Belgradul în 1944, au folosit nava pentru a transporta răniții și echipamentul, în timp ce împingeau trupele germane tot mai spre vest, a spus Popovic.

Nava transporta combatanți răniți când a lovit o mină marină germană la sfârșitul lunii aprilie 1945. „S-a scufundat și a rămas în același loc de atunci”, a spus Popovic.

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Nave de război, oase de mamut și fragmente de construcții antice au ieșit la suprafață din apele în scădere ale Dunării, Rinului și altor râuri, în contextul secetei toride care a perturbat, de asemenea, comerțul, alimentarea cu energie electrică și aprovizionarea cu apă.