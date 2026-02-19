Titlurile de stat Fidelis din februarie, în valoare de peste 1 miliard lei, intră la tranzacționare pe Bursă

Ministerul Finanțelor listează astăzi, la Bursa de Valori București, titlurile de stat emise în cadrul celei de-a doua ediții FIDELIS din 2026, din perioada 6–13 februarie. Subscrierile realizate, în valoare de peste 1 miliard de lei, sunt disponibile pentru tranzacționare.

Pe parcursul perioadei de derulare a ofertei, investitorii au plasat un numãr total de 12.103 de ordine de subscriere, cu o valoare totală a investițiilor de 378,52 milioane lei și 124,49 milioane euro, au transmis joi Finanțele.

Rezultatele acestei ediții

Tranșa specială dedicată donatorilor de sânge, cu scadența de 2 ani și o dobândă de 7,15%, a atras 66,69 milioane lei printr-un numãr de 1.781 ordine de subscriere, investitorii beneficiind de pragul minim de subscriere redus la 500 lei.

În ceea ce privește emisiunile standard în lei, investitorii au avut la dispoziție trei scadențe. Pentru scadența de 2 ani (dobândă 6,15%) s-au înregistrat subscrieri în valoare de 170,26 milioane lei, realizate prin 2.187 de ordine. Scadența de 4 ani (dobândă 6,75%) a totalizat 27,31 milioane lei, fiind accesată prin 475 de ordine, în timp ce titlurile cu scadența de 6 ani (dobândă 7,25%) au atras 114,24 milioane lei prin intermediul a 1.919 de ordine, arată comunicatul MFP.

Pentru instrumentele denominate în euro, oferta a inclus scadențe de 3, 5 și 10 ani. Scadența de 3 ani (dobândã 3,60%) a înregistrat subscrieri de 25,47 milioane euro (echivalentul a aproximativ 129 milioane lei) prin 1.185 de ordine, iar cea de 5 ani (dobândă 4,50%) a cumulat 13,47 milioane euro (echivalentul a aproximativ 68,74 milioane lei) prin 855 de ordine.

Scadența de 10 ani (dobândă 6%) a atras 85,54 milioane euro (echivalentul a aproximativ 436 milioane lei) prin 3701 de ordine. Faptul că cea mai lungă maturitate a fost și cea mai accesată demonstrează încrederea ridicată a investitorilor în statul român și preferința acestora pentru plasamente sigure și predictibile pe termen lung.

De la lansare, Programul Fidelis a atras aproape 65 miliarde lei, prin intermediul a 536.202 subscrieri.