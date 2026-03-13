Șeful AEP: „I-am întrebat pe colegi de ce au angajat popi la Registrul Electoral”. Răspunsul pe care l-a primit Adrian Ţuţuianu

Conferință de presă susținută de către președintele Autorității Electorale Permanente la sediul instituției din București, 21 ianuarie 2026. Inquam Photos / George Călin

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că va stabili condiţii de studii pentru cei care se vor angaja în viitor la AEP.

„Rămân nişte posturi neocupate în structura centrală. Voi stabili condiţii de studii. La Controlul finanţării partidelor politice te duci dacă ai experienţă în control financiar, fiscal. Eventual, experienţă juridică. La Direcţia procese electorale informatizate, cred că trebuie să avem informaticieni”, a declarat Adrian Ţuţuianu, într-o conferință de presă, citat de News.ro.

Cineva mă sesiza aseară printr-un mesaj că prin AEP ar fi angajaţi muzicieni, absolvenţi de teologie. Pentru că s-au pus condiţii generale, studii superioare şi a venit cine a dorit la concurs. Să ştiţi că unii dintre ei sunt buni. Adrian Ţuţuianu:

Șeful AEP a povestit cum a reacţionat atunci când a aflat că un absolvent de teologie este angajat al AEP.

„Când am auzit că avem un absolvent de Teologie angajat aici, la prima mea întâlnire cu teritoriul în format online, am zis colegilor mei: «Nu aţi avut altceva de făcut decât să angajaţi popi la AEP, la Registrul Electoral?”». Şi mi-au spus: «Staţi liniştit, că este cel mai bun pe informatică!»”, a spus Țuțuianu.

„Sunt oameni care îşi cunosc meseria. Dar cred că trebuie să fim mai specifici. AEP-ul are nevoie de jurişti buni, are nevoie de personal care cunoaşte bine controlul fiscal, legislaţie fiscală, economică şi avem nevoie de oameni care ştiu informatică”, a mai afirmat preşedintele AEP.