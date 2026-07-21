Titularizare 2026. Subiectele examenului, publicate în câteva ore, examenul scris are loc astăzi

Un număr de 37.385 de candidaţi, care au obţinut la inspecţiile speciale la clasă sau la probele practice minimum nota 5, pot participa, marţi, la proba scrisă organizată în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Educaţiei şi Cercetării transmis AGERPRES, 7.510 dintre candidaţi sunt absolvenţi ai studiilor liceale pedagogice, postliceale, universitare de licenţă, de masterat sau ai departamentelor pentru pregătirea personalului didactic din promoţia curentă.

Titularizarea constă în susţinerea unei inspecţii speciale la clasă sau a unei probe practice şi, ulterior, a probei scrise.

Titularizare 2026. Proba, în 117 centre

Proba de marţi se desfăşoară începând cu ora 9:00, în 117 de centre de concurs din 41 de judeţe şi din Bucureşti.

Iniţial, s-au înscris peste 41.600 de candidaţi, dintre care peste 8.600 de absolvenţi ai studiilor liceale pedagogice, postliceale, universitare de licenţă, de masterat sau ai departamentelor pentru pregătirea personalului didactic din promoţia curentă. În perioada de înscriere, candidaţii au avut posibilitatea de a depune/transmite dosare de înscriere în mai multe judeţe, a precizat MEC.

Repartizarea celor 112 discipline de concurs pentru fiecare centru în parte este disponibilă pe site-urile Inspectoratelor şcolare.

Probă de patru ore

Durata probei scrise este de patru ore şi poate fi prelungită cu una-două ore în anumite situaţii speciale – pentru candidaţii nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficienţe de vedere ori în situaţia în care susţinerea acesteia implică dictarea conţinutului de către un candidat cu anumite deficienţe către un profesor asistent de altă specialitate decât cea la care se desfăşoară proba respectivă.

În aceste cazuri, comisiile judeţene de organizare şi desfăşurare a concursului asigură condiţii de egalizare a şanselor pentru candidaţii cu deficienţe prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcţie de particularităţile individuale şi de cele specifice deficienţei respective, cu informarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Au fost transmise informări din 16 judeţe şi în Bucureşti în care s-au prezentat astfel de situaţii speciale pentru 44 de candidaţi.

În cadrul concursului sunt testate cunoştinţele de specialitate şi didactica specialităţii, în baza unor programe specifice, aprobate prin ordin al ministrului.

Subiectele vor fi publicate după examen

Subiectele pentru cele 112 discipline, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale şi baremele de evaluare sunt asigurate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare şi vor fi publicate în cursul zilei de marţi, după susţinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro.

Cei mai mulţi candidaţi s-au înscris pentru susţinerea probei scrise la disciplina specifică pentru învăţământul preşcolar cu predare în limba română – peste 8.500 de candidaţi; disciplina specifică pentru învăţământul primar cu predare în limba română – peste 6.300 de candidaţi; educaţie fizică şi sport – profesori – peste 3.400 de candidaţi; limba şi literatura română – peste 2.250 de candidaţi; psihopedagogie specială – peste 2.000 de candidaţi.

Lucrările scrise vor fi evaluate digitalizat în centre constituite la nivel naţional pe discipline.

Rezultate Titularizare 2026

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afişate, pe 28 iulie, la sediile Inspectoratelor şcolare şi pe site-ul dedicat. Contestaţiile se depun la sediile Inspectoratelor şcolare sau prin mijloace electronice la adresele comunicate public de fiecare inspectorat şcolar pe 28 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, şi pe 29 iulie, până la ora 12:00.

Rezultatele finale se afişează la sediile Inspectoratelor şcolare judeţene şi online în data de 4 august.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, se va realiza în şedinţe publice organizate de Inspectoratele şcolare în zilele de 5 şi 6 august.

Organizarea şi desfăşurarea probei scrise sunt asigurate de Inspectoratele şcolare, prin Comisiile judeţene de organizare şi desfăşurare a concursului, iar coordonarea metodologică revine Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Sălile de multiplicare a subiectelor, sălile de concurs şi sălile în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de concurs, comisiile de evaluare a lucrărilor scrise şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă sunt dotate cu camere de supraveghere audio-video.

În ziua în care se desfăşoară proba scrisă, Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţia celor interesaţi, între orele 8:00 – 16:00, linia TELVERDE 0800 801 100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi privind organizarea sau desfăşurarea acesteia.