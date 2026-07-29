Toate decolările American Airlines din SUA, paralizate de o defecțiune informatică. Cât a durat criza

O furtună violentă anulase deja mii de zboruri când o eroare tehnică a blocat la sol toate decolările companiei American Airlines din toată țara, potrivit CNN și ABC News.

Incidentul a avut loc marți seara, în jurul orei 18:30 (ora locală), și a blocat avioanele la sol timp de 45 de minute. Compania a instituit o suspendare temporară a decolărilor în timp ce echipele tehnice lucrau la remedierea problemei.

„O defecțiune tehnică a afectat temporar o parte din sistemele noastre marți seara. Situația revine la normal, iar zborurile au fost reluate”, a transmis American Airlines pe platforma X, cerându-și scuze pasagerilor pentru neplăcerile create.

Blocajul a coincis cu o furtună extrem de puternică în nord-estul SUA. Fenomenele meteo extreme au forțat suspendarea curselor pe marile aeroporturi din New York, Newark, Washington DC și Baltimore. În total, peste 2.500 de zboruri au fost anulate la nivel național, potrivit platformei FlightAware.

American Airlines operează zilnic mii de curse în toată lumea, fiind cea mai mare companie aeriană din SUA după numărul de pasageri transportați și mărimea flotei, care numără în prezent peste 1.500 de aeronave, conform airadvisor.com.