Toate modurile în care poți fi liber la Summer Well alături de ING

Am fost la vreo 9 ediţii de Summer Well și, de fiecare dată, mi s-a părut că festivalul funcționează după propriile reguli, faţă de altele din ţară. Nu doar pentru că stai câteva zile pe Domeniul Știrbey și vezi concerte, ci pentru că îți permiți lucruri pe care într-o zi normală probabil le-ai negocia mai mult cu tine. Te îmbraci altfel. Ajungi la un artist pe care nu-l aveai în plan. Rămâi undeva doar pentru că îți place ce se întâmplă. Intri în vorbă cu oameni pe care nu-i cunoști. Pentru câteva zile, programul, rutina și întrebarea „oare ce o să zică lumea?” par ceva mai puțin importante.

Anul ăsta mă întorc la Summer Well, iar ING, partener al festivalului pentru al patrulea an consecutiv, construiește chiar în jurul acestei idei prezența sa din festival. Conceptul se numește „Your Summer Self. Liber să fii CEL MAI TU” și pornește de la ideea că vara poate fi momentul în care ne permitem să ieșim puțin din rolurile în care stăm în restul anului și să încercăm alte versiuni ale noastre.

Sună foarte bine într-un festival, dar devine ceva mai interesant când afli de ce a ajuns ING la ideea asta. Studiul „Vocea Lumii”, realizat de Unlock Research pentru ING Bank România, arată că 95% dintre români recunosc că sunt influențați, într-o formă sau alta, de „ce o să zică lumea”, iar 86% consideră teama de a fi judecați un obstacol important în calea planurilor și visurilor lor. Cercetarea a fost făcută pe 800 de respondenți din mediul urban, cu vârste între 18 și 55 de ani, utilizatori ai cel puțin unui produs bancar, și a urmărit felul în care opiniile celorlalți ne influențează deciziile personale, sociale și financiare.



Există inclusiv o parte a studiului care se potrivește aproape perfect cu un festival de vară. 42% dintre români spun că au simțit presiune, critici sau lipsă de susținere atunci când au decis unde și cum să-și petreacă vacanțele. În același timp, 43% spun că au făcut până la urmă exact ce și-au dorit, în timp ce doar 18% au urmat recomandările sau așteptările celor din jur. Cu alte cuvinte, mulți dintre noi încă ne gândim la ce cred ceilalți, dar, când începe vacanța, avem ceva mai multe șanse să facem totuși ce vrem. Summer Well mi se pare un loc destul de bun să testezi asta.

Poți să lași o inhibiție la intrare

Prima experiență ING pe care vreau s-o încerc anul acesta este și cea mai direct legată de studiul lor. The Freedom Exchange by ING pleacă de la un schimb simbolic: vii cu o inhibiție și pleci cu o permisiune.



Poate fi teama de a încerca ceva nou, grija pentru ce cred ceilalți sau banalul „lasă că fac altădată”, probabil una dintre cele mai eficiente metode inventate de oameni ca să amâne lucrurile pe care chiar vor să le facă.



Îmi place ideea tocmai pentru că nu cere vreo mare revelație despre tine. La un festival, „permisiunea” poate să fie ceva foarte mic. Să mergi singur la un concert când prietenii tăi vor în altă parte. Să porți ceva ce în București ți s-ar părea prea mult. Să dansezi înainte să fie suficient de întuneric încât să nu te mai vadă nimeni. Sau pur și simplu să spui da unei experiențe pe care primul tău instinct ar fi s-o refuze. Eu încă nu știu ce inhibiție o să las acolo. Probabil o să-mi dau seama când ajung.

Poți să nu votezi fiecare concert în grupul de WhatsApp cu prietenii

Festivalurile au și propriul lor sistem democratic, în care cinci oameni încearcă să decidă unde merg împreună, până când inevitabil nimeni nu mai vede exact concertul pe care voia să-l vadă.



Summer Well mi-a oferit de-a lungul timpului suficiente motive să abandonez sistemul ăsta. Unele dintre concertele pe care le-am ținut minte cel mai bine au fost cele la care am ajuns fără prea multe informații înainte.



Anul acesta, Sunset Stage by ING x Visa merge exact pe direcția descoperirii de muzică nouă. Pe scenă vor urca Luana Genevieve și Nu Genea pe 7 august, Zep și 2hollis pe 8 august, iar Chalk, Jalen Ngonda și Yasmine Hamdan pe 9 august.



Așa că unul dintre lucrurile pe care vreau să le fac este foarte simplu: să ajung la cel puțin un concert fără să-mi pregătesc înainte opinia despre artist din Spotify, TikTok sau din părerile prietenilor. Uneori libertatea la festival poate să însemne pur și simplu să nu transformi lineup-ul într-un Excel.

Poți să arăți exact cum ai chef să arăți

Există puține locuri în care pantalonii prea largi, ochelarii pe care nu i-ai purta niciodată la birou, glitter-ul și o cămașă care ar provoca întrebări într-o ședință de luni dimineața pot coexista fără să pară că cineva trebuie să dea explicații.



Summer Well a fost mereu, din experiența mea, unul dintre locurile în care oamenii tratează hainele mai degrabă ca pe o formă de joacă decât ca pe un regulament.



ING spune că zona sa de anul acesta este construită tocmai în jurul ideii că fiecare participant are propria „versiune de vară” și propria modalitate de a se exprima. Activările vor invita oamenii să exploreze diferite laturi ale personalității lor, să creeze amintiri personalizate și să experimenteze pornind de la conceptul „Your Summer Self”.



Nu știu încă exact ce versiune de vară a mea o să apară anul ăsta, dar probabil va purta ceva ce versiunea de birou ar considera o idee proastă.

Poți să-ți schimbi planurile fără să simți că ai ratat festivalul

Asta cred că am învățat după suficiente festivaluri: programul pe care îl faci înainte și festivalul de care te bucuri la faţa locului sunt două lucruri diferite.



Poți să intri cu zece concerte salvate în telefon și să descoperi că unul dintre momentele tale preferate a fost într-un loc în care ai ajuns accidental. Poți să spui că stai cinci minute și să rămâi o oră. Poți să renunți la ceva ce părea obligatoriu pentru că, pur și simplu, te simți mai bine unde ești.

Poți să fii ceva mai liber și după ce se termină festivalul

E mai uşor să te simţi liber la un festival, dar ajută și când ai niște bani puși deoparte pentru ce urmează după aceea. ING are în perioada asta o ofertă pentru clienții noi, cu 8% dobândă la economii în primele șase luni, pentru sume de până la 50.000 de lei, iar banii rămân accesibili pe toată perioada. Contul poate fi deschis 100% online, în aproximativ zece minute, iar dacă alimentezi lunar contul curent cu minimum 700 de lei și faci cel puțin o plată, ai administrare și transferuri fără costuri, retrageri gratuite de la orice ATM din lume și schimb valutar la curs preferențial în Home’Bank pentru operațiuni de până la 10.000 de lei lunar. Iar dacă ești deja client ING, programul de recomandări îți poate aduce câte 200 de lei pentru fiecare prieten eligibil care devine client, până la zece recomandări. Detaliile complete despre oferta de economisire și deschiderea contului sunt aici.



Probabil aici se întâlnesc cel mai natural Summer Well și ideea ING. „Liber să fii CEL MAI TU” nu trebuie să însemne că te reinventezi complet pentru un weekend. Poate să însemne doar că pentru câteva zile iei ceva mai puține decizii pentru versiunea imaginară a publicului care te judecă și ceva mai multe pentru tine.



Iar dacă studiul ING spune că aproape toți ne gândim măcar uneori la „ce o să zică lumea”, eu sunt curios să văd cât de tare se mai aude vocea aia când începe muzica.

Articol susținut de ING