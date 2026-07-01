Toate trenurile au întârzieri în Gara de Nord în această dimineață

Cu excepția a trei garnituri, toate trenurile programate să ajungă sau să plece din Gara de Nord înregistrează întârzieri miercuri dimineața.

Trenul programat să ajungă în Capitală de la Oradea la ora 5.11 are cea mai mare întârziere la sosire, 150 de minute, fiind urmat de unul care vine de la Oradea, cu 140 de minute.

La plecare, trenul programat să plece la 5.45 din București spre Mangalia are o întârziere de 135 de minute, cea mai mare de pe tabela de la plecări din Gara de Nord.