„Toate zborurile trebuie anulate”. Grevă spontană a controlorilor de trafic din Belgia. Câteva curse către România au fost și ele anulate

Din cauza unei greve spontane a controlorilor de trafic aerian de la skeyes, traficul aerian în Belgia nu va fi posibil marți cel puțin între orele locale 14:00 și 21:00 (15:00 – 22:00 în România), potrivit aeroportului din Bruxelles.

„Toate zborurile către și dinspre Aeroportul Bruxelles între orele 14:00 și 21:00 vor trebui, din păcate, să fie anulate de către companiile aeriene”, a transmis acesta.

Aeroportul le-a transmis pasagerilor să nu vină dacă au zboruri programate între orele anunțate pentru greva controlorilor de trafic aerian.

„Conform informațiilor de care dispunem în prezent, traficul aerian ar urma să fie reluat după ora 21:00 astăzi. Urmăriți informațiile furnizate de compania dumneavoastră aeriană și canalele noastre pentru actualizări suplimentare”, a adăugat sursa citată.

Zborul TAROM care urma să ajungă în această seară la ora 23.00 de la Bruxelles a fost anulat, potrivit datelor de pe site-ul Aeroportului International Henri Coandă.

Controlorii de trafic au mai oprit zborurile și peste noapte

O altă grevă spontană a controlorilor de trafic aerian, care a avut loc în noaptea de luni spre marți, a dus la anularea a 30 de zboruri de pasageri pe Aeroportul Charleroi și a afectat aproximativ 40 de zboruri de marfă pe Aeroportul Liège, potrivit agenției de știri Belga.

Printre acestea, se numără un zbor Wizzair de pe Charleroi către Timișoara, unul către Craiova

La Aeroportul Bruxelles, aproximativ 25 de zboruri de decolări de peste noapte au înregistrat întârzieri de una până la două ore, iar două zboruri cu destinația Zaventem au trebuit să fie redirecționate către alte aeroporturi. Operațiunile de transport de marfă ale DHL la Bruxelles au fost, de asemenea, perturbate.

Personalul protestează împotriva condițiilor în care urmează să fie pus în funcțiune viitorul turn de control digital din Namur. Centrul urmează să centralizeze operațiunile turnurilor de control de la aeroporturile din Liège și Charleroi începând de anul viitor.