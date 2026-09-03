„Tocmai am pierdut motorul din dreapta”: Avionul în care se afla secretarul american pentru Securitate internă a aterizat de urgență

Un avion Gulfstream V operat de Paza de Coastă a SUA, la bordul căruia se afla secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, a fost deviat în siguranță miercuri către Aeroportul Național Reagan din Washington, după ce a suferit o defecțiune la motor.

Pilotul a declarat stare de urgență după ce motorul din dreapta s-a defectat în timpul unui zbor de la Atlanta către zona Washington, D.C., și a aterizat pe Aeroportul Reagan, potrivit declarațiilor lui Mullin și înregistrărilor audio ale controlului traficului aerian.

„Tocmai am pierdut motorul din dreapta și dorim să declarăm o situație de urgență și să solicităm o aterizare imediată la DCA”, se aude pe înregistrare.

A Coast Guard aircraft has landed safely at DCA after declaring an emergency in the air



C101 had lost its right engine mid-flight and diverted to Reagan Airport for an immediate landing. All 14 members on board have landed safely.



Audio/Visual via https://t.co/E738f3746s pic.twitter.com/PmrmDwZRTa — The DC MD VA Live (@TheDMVLive) September 2, 2026

Avionul de tip C-37A avea 14 persoane la bord, potrivit pilotului. Acesta a aterizat în jurul orei 13:35.

„Piloții Gărzii de Coastă a Statelor Unite au făcut ca aterizarea cu un singur motor să pară o operațiune de rutină”, a scris Mullin pe X.

„Fără panică, doar profesionalism pur. După ce am aterizat, piloții mi-au spus că a fost o premieră pentru ei! Nu am fi putut fi pe mâini mai bune”, a adăugat el.

Avionul se află în serviciu din 2002 și are baza la Stația Aeriană Washington.