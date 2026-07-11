Topul mega-orașelor în 2026: Cele mai populate metropole din lume

Peste jumătate din populația planetei trăiește deja la oraș, iar alegerile tinerilor reconfigurează complet marile aglomerări urbane, arată un clasament global de anul acesta, publicat de platforma de specialitate ArchDaily.

Un sondaj global extins, realizat de Organizația Națiunilor Unite pe un eșantion de peste 108.000 de tineri adulți din 73 de țări sub numele „Lives, Choices and Futures”, arată cum deciziile noilor generații sunt influențate de mediul urban.

Cercetarea a fost publicată cu ocazia Zilei Mondiale a Populației, marcată în fiecare an pe 11 iulie sub o temă ce subliniază relația strânsă dintre schimbările demografice și condițiile sociale, economice și spațiale ale orașelor.

În prezent, peste jumătate din populația mondială trăiește în zone urbane, proporție care se estimează că se va apropia de 70% până în 2050, ceea ce pune orașele în prim-planul transformării demografice.

Ierarhia celor mai populate 20 de metropole ale lumii în 2026 este stabilită pe baza celor mai recente estimări ale World Population Review (WPR). Cifrele indică numărul actual de locuitori, precum și ritmul lor de creștere în comparație cu anul precedent.

În acest clasament, China deține cele mai multe poziții, având șase metropole în top, în timp ce Turcia este prezentă exclusiv cu Istanbul.

Topul celor mai populate orașe în 2026