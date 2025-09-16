Topul partidelor care au manipulat cel mai mult algoritmii Facebook în alegerile europarlamentare de anul trecut. Nu AUR e pe primul loc, ci un partid aflat la guvernare

Partidul care a manipulat cel mai mult algoritmii Facebook în perioada alegerilor europarlamentare din 2024 este USR, urmat de AUR, PNL și PSD, arată o cercetare realizată de o echipă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) a Universității din București (UB).

Datele au fost publicate într-un număr special consacrat alegerilor europarlamentare din 2024 al revistei științifice „Media and Communication”, o publicație de top la nivel internațional, indexată ISI (Institute for Scientific Information) ce reunește primele 25 de publicații în domeniu la nivel modial, conform unui comunicat de presă al echipei de la FJSC.

„Pagina oficială de Facebook a USR a înregistrat postări în perioada campaniei electorale, 10 mai 2024, ora 00.00 – 8 iunie 2024, ora 7.00, la care peste o treime (33,9%) dintre distribuiri au provenit de la super-distribuitori, conturi care au distribuit aceeași postare de zece sau mai multe ori în grupuri sau pe propriul profil”, conform cercetării.

Dintre aceste postări ale USR, aproape jumătate, 45%, au fost realizate de „hiper-distribuitori”, care au distribuit aceeași postare de cel puțin patru ori, a descoperit echipa de la FJSC.

Cum explică partidul condus de Dominic Fritz datele: „USR nu a folosit niciodatǎ ferme de troli sau boți”

Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a explicat, pentru HotNews, că în campaniile electorale, dar și în afara lor, partidul își încurajează membrii să „interacționeze cu mesajele publicate pe paginile oficiale ale USR, ale liderilor şi candidaților sǎi”.

„E o diferențǎ esențialǎ între conturi active, asumate care distribuie mesaje ale unui partid sau conturi fantomǎ și fǎrǎ altǎ activitate. Analiza strict cantitativǎ a cercetǎrii nu are cum sǎ ducǎ la altceva decât o concluzie cu adevǎruri parțiale. USR nu a folosit niciodatǎ ferme de troli sau boți”, a declarat Cristian Seidler.

Cum arată situația la AUR, PNL și PSD

„În același timp, AUR a avut postări, pe pagina oficială de Facebook, în aceeași perioadă de campanie electorală, la care 16,3% dintre distribuiri au provenit de la super-distribuitori, iar 28,1%, de la hiper-distribuitori”, conform cercetării.

După USR și AUR urmează în clasament PNL și PSD.

„Clasamentul este urmat de PNL, ce a avut postări pentru care 10,3% dintre distribuiri au provenit de la super-distribuitori și 26,2%, de la hiper-distribuitori. În cazul paginii oficiale de Facebook a PSD, unele postări au înregistrat 12% dintre distribuiri realizate de super-distribuitori și 17,1%, de către hiper-distribuitori”, conform echipei de la FJSC.

„Haideți să ne uităm și în ograda marilor partide politice românești, care se proclamă democratice”

Coordonatorul echipei de cercetare de la FJSC, Bogdan Oprea, care este totodată și purtătorul de cuvânt al Universității din București (fost jurnalist, fost purtător de cuvânt al fostului președinte Traian Băsescu), spune că partide care se proclamă democratice folosesc metode de manipulare „fără niciun pic de responsabilitate”.

„Dacă tot vorbim despre propaganda rusă de pe rețelele de socializare și despre cât de dăunătoare este ea pentru România și pentru societățile democratice, în general, haideți să ne uităm și în ograda marilor partide politice românești, care se proclamă democratice, și la practicile de manipulare de manual pe care le folosesc, aș spune eu, fără niciun pic de responsabilitate”, susține Oprea, conform comunicatului de presă.

Bogdan Oprea spune că toxicitatea rețelelor de socializare, care sunt folosite iresponsabil, nu mai reprezintă un secret pentru nimeni.

„Datele cercetării noastre arată încă o dată că, pentru mulți politicieni, discuția despre dreptul la liberă exprimare, care ar fi îngrădit printr-o reglementare riguroasă a acestor platforme, este doar un paravan pentru manipulările pe care le practică sau le tolerează în vederea promovării propriilor candidați și ale agendelor lor politice. Dacă dorim să trăim în continuare în libertate, bucurându-ne, inclusiv, de libertatea de exprimare, este nevoie de o discuție în parametri onești despre funcționarea rețelelor de socializare, și acest lucru până nu va fi prea târziu pentru noi și, mai ales, pentru generația copiilor noștri”, a mai spus coordonatorul echipei de la FJSC, Bogdan Oprea.

O medie de postare „la fiecare opt secunde”

Cercetarea arată că partidele s-au folosit de conturi cu un comportament „inautentic”: „Unele publicând până la 187 de postări în propria cronologie într-o singură zi, iar altele ajungând la 75 de postări succesive în decurs de doar 10 minute, adică o medie de o postare la fiecare opt secunde”.

„Analiza mai evidențiază și că aceste conturi sunt adesea folosite în scopuri politice; astfel, peste 40% dintre hiper-distribuitori au publicat în propria cronologie exclusiv conținut politic, civic sau legat de teme de actualitate, însă 96% din totalul acestor conturi nu și-au menționat afilierea politică în secțiunea „Despre”, așa cum recomandă Standardele Comunității Meta. De asemenea, cercetarea a mai arătat că unele partide au șters toate postările publicate în perioada campaniei electorale din cronologia paginii oficiale de Facebook (PSD)”, conform cercetării.

„Cercetarea a fost publicată în numărul special tematic „Electoral Communication: European Elections in Times of (Poly)Crises”, vol. 13 (2025), al revistei științifice „Media and Communication”, coordonat de dr. Adriana Ștefănel, de la Universitatea din București, și dr. Maria Romana Allegri, de la Sapienza Università di Roma, și poate fi consultat, în acces liber, aici: https://www.cogitatiopress.com/mediaandcommunication/issue/view/497. Articolul este semnat de o echipă de cercetători de la Universitatea din București formată din dr. Bogdan Oprea, Paula Pașnicu, masterandă, Alexandru-Ninel Niculae, masterand, Constantin-Cozmin Bonciu, masterand, și Dragoș Tudorașcu-Dobre, student, și poate fi consultat, în acces liber, aici: https://www.cogitatiopress.com/mediaandcommunication/article/view/10733”, se mai precizează în comunicatul de presă.