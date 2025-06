Tot ce ai vrut vreodată să știi despre cum e să lucrezi la PENNY

PENNY sărbătorește 20 de ani în România și evidențiază beneficiile care fac diferența pentru angajați: stabilitate, salarii competitive, zile libere extra și șanse reale de promovare. Un angajator de încredere în retailul românesc.

Nu toată lumea visează să rămână două decenii în același loc de muncă. Dar atunci când acel loc îți oferă siguranță, respect, oportunități reale de creștere și colegi care îți devin prieteni, decizia de a rămâne nu mai pare una grea. Așa e la PENNY. Un angajator care te ia în serios, te susține și îți oferă spațiu să crești, fără să te lase singur.

PENNY a ajuns la 20 de ani în România și sărbătorește această aniversare punând în lumină exact ceea ce contează cel mai mult: legăturile dintre oameni. Între clienți și angajați, între colegi, între oameni și comunități. Iar una dintre cele mai trainice relații este cea dintre angajator și angajați. O relație bazată pe încredere, stabilitate și grijă. De aceea ne-am gândit să-ți facem un ghid despre cum e să ai o carieră la PENNY, care să-ți răspundă la toate întrebările.

Un loc în care cariera ta chiar contează

Într-o lume în care schimbarea jobului a devenit normă, PENNY e dovada că un loc de muncă stabil, cu perspective reale, încă există. Aici sunt oameni care au început ca lucrători comerciali și azi coordonează echipe. Alții care au intrat în depozit și azi sunt formatori pentru colegii mai noi. Promovarea internă e o realitate, nu o promisiune vagă.

Totul începe de la implicare. Dacă vrei să înveți, să te implici, să mergi mai departe, compania investește în tine. Cursuri, formare profesională, sprijin din partea echipei. La PENNY nu contează doar ce ai în CV, ci și cât de serios ești, cât de mult îți dorești și câtă responsabilitate îți asumi.

Stabilitate într-o lume în continuă schimbare



PENNY e un angajator care oferă siguranță. Într-un context economic instabil, acest lucru devine un avantaj imens. Contracte clare, venituri corecte, protecție reală în fața incertitudinilor. Nu doar promisiuni, ci un cadru concret în care știi că poți conta pe ceea ce ți se oferă.

CITAT „Aspectele pozitive ar fi, în primul rând, remunerația care este pe măsura efortului depus, asigurare de sănătate la clinică privată, bonuri de masă, mediu de lucru plăcut.” – angajat PENNY pe o platformă de recenzii de locuri de muncă

În plus, angajații care aleg să rămână sunt recompensați pe măsură. Mai multe zile de concediu în funcție de vechime (până la 27 de zile după 10 ani), un salariu în plus și trei zile libere la 20 de ani de activitate, bonusuri la pensionare, susținere financiară la nașterea unui copil. Detalii care, puse cap la cap, spun o poveste despre un angajator care chiar are grijă.

Sprijin în momentele importante ale vieții



Lista de beneficii nu e doar lungă, ci e și gândită cu grijă. La nașterea copilului, părinții primesc bani și vouchere. Tații au dreptul la zile libere pentru cursuri de puericultură, mamele la ore pentru consultații prenatale. Ai parte de timp liber dacă donezi sânge, dacă te muți, dacă te căsătorești sau chiar de ziua ta. Iar la pensionare, pleci cu recunoștința companiei și sprijin financiar, nu doar cu o strângere de mână.

Toate aceste beneficii arată un lucru simplu: la PENNY, oamenii nu sunt tratați ca niște cifre într-un Excel. Sunt priviți ca oameni, cu nevoile și viețile lor.

O echipă în care nu ești singur



Dincolo de toate cifrele și avantajele, sentimentul de apartenență la un grup unit rămâne poate cel mai important aspect. La PENNY simți că ai colegi pe care te poți baza, că munca ta e văzută, că ai voie să greșești și să înveți. Că ești parte dintr-o echipă care te susține, nu doar dintr-o schemă de personal.

E un loc în care îți găsești ritmul, în care crești fără să te simți presat și în care poți rămâne fără să simți că ai stagnat. Pentru că mereu apare ceva nou de învățat, o nouă responsabilitate, o nouă provocare.

PENNY e pentru oamenii care vor să construiască



Dacă ești în căutarea unui loc de muncă stabil, corect și cu perspective reale de creștere, PENNY e o alegere bună. Nu-ți cere să fii perfect, ci să fii serios și implicat. Să ai chef de muncă și respect pentru ceilalți. Și în schimb, îți oferă un cadru în care poți construi. O carieră, o echipă, un viitor.

Află mai multe despre cum poți avea o carieră la PENNY de aici.

Acest articol a fost realizat cu sprijinul PENNY.