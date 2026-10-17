Restaurante ardelenești, inclusiv cu stele Michelin, vizitează Bucureștiul / Și un festival culinar în Banat

Câteva dintre cele mai importante evenimente culinare ale toamnei se întâmplă în weekendul acesta la București. Ploaie sau soare, ai de unde să alegi.

Taste of Transylvania la Muzeul Satului: Festival de gastronomie transilvăneană reinterpretată în bucătăria contemporană, între 16 și 18 octombrie. Restaurante românești și maghiare, inclusiv unele cu stele Michelin, deschid temporar aici și aduc preparate autentice.

Harta restaurantelor la Taste of Transylvania

Piața Artizanilor (Artisan Food Market) la Biblioteca Națională: 102 producători români și opt participanți internaționali care aduc brânzeturi, conserve, carne maturată, pâine și patiserie, ciocolată, cafea și alte delicatese. Printre produse se numără un foie gras românesc cu trufe, premiat la un concurs mondial din Franța.

Bonus: la eveniment poți vedea și peste 100 de exponate din Muzeul Sarmalelor expuse în premieră.

Muzeul Sarmalelor este un proiect al jurnalistului și activistului de gastronomie Cosmin Dragomir care cuprinde conserve și ambalaje de sarmale, zeci de cărți cu sarmale pe copertă tipărite în diferite limbi, meniuri, cărți poștale, timbre, obiecte promoționale, miniaturi, picturi și accesorii speciale pentru gătitul sarmalelor. Planul inițiatorului este ca în următorii ani să înființeze un muzeu al sarmalelor unic în lume, așa că e o ocazie unică să le vezi până când muzeul se va materializa într-un sediu propriu.

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Pumpkin Fest în Parcul Titan: un eveniment pentru familii, va avea ateliere de pictat dovleci, creat decorațiuni de sezon sau învățat meșteșuguri tradiționale. De mâncare găsiți ,de la plăcinte cu dovleac și castane coapte, la supe calde și băuturi aromate cu scorțișoară.

JAPANESE FEST CRAFT & CULTURE – în perioada 16-25 octombrie, OTOTO dedică zece zile de craft, gastronomie și design japonez. Festivalul aduce împreună produse de craft și design, gastronomie, ceai și matcha, ateliere, degustări, pop-up-uri și întâlniri cu oameni care explorează și practică diferite forme ale culturii japoneze.

Păturată pe crumpi. Foto: Claudia-Romana Rista (Fata care gătește cu flori), organizator al festivalului

Banat

Festivalul Păturatei pe Crumpi la Ciacova: E ok dacă nu ai înțeles decât cuvântul festival, nici eu nu știam mai multe până azi. Dar a meritat să aflu: evenimentul e la a patra ediție și are ca scop păstrarea culturii culinare a Banatului de pustă.

Păturata pe crumpi este o mâncare identitară, o plăcintă umplută cu cartofi și carne afumată, care sintetizează gastronomia specifică zonei.

La eveniment vor participa organizații culturale precum Păturesele Banatului și familiile lor din Banatul românesc și cel sârbesc, Punctele Gastronomice Locale și producători. Dacă vrei să faci o păturată pe crumpi, are Laura Laurențiu o rețetă scrisă cu regionalisme. Încă o ocazie să înveți ceva nou.