Toyota nu mai este cea mai valoroasă companie din Japonia. Cine a depășit-o luni

Banca Mitsubishi UFJ a devenit luni cea mai valoroasă companie cotată la Bursa de Valori de la Tokyo, depăşind producătorul auto Toyota, după ce Banca Centrală a Japoniei a majorat dobânda de referinţă la cel mai înalt nivel din ultimele trei decenii, transmit EFE și Agerpres.

Luni la prânz, la închiderea primei şedinţe de tranzacţionare la Bursa de Valori de la Tokyo, acţiunile Mitsubishi UFJ afişau o creştere de 2,77%, banca atingând o capitalizare de piaţă de peste 42.200 miliarde de yeni (aproximativ 228,613 miliarde de euro).

Graţie acestei creşteri, valoarea de piaţă a Mitsubishi UFJ a depăşit-o, pentru prima dată, pe cea a producătorului auto Toyota (41.030 miliarde de yeni), care deţinea poziţia de lider de 22 de ani, deşi în ultimele săptămâni a fost depăşită temporar de gigantul telecomunicaţiilor şi investiţiilor SoftBank şi de producătorul de cipuri Kioxia, datorită boom-ului inteligenţei artificiale (IA).

Este pentru prima dată de la spargerea bulei financiare când o instituţie financiară a devenit cea mai valoroasă companie cotată la Bursa de Valori de la Tokyo, pe fondul unei reveniri notabile a acţiunilor bancare în urma creşterii dobânzilor.

La reuniunea de politică monetară de luna trecută a Băncii Japoniei (BoJ), banca centrală a decis să majoreze dobânzile de referinţă pe termen scurt la 1%, cel mai ridicat nivel din 1995, şi totodată şi-a semnalat intenţia de a continua majorarea dobânzilor în viitor, vizând o ţintă de inflaţie de 2%.

La închiderea tranzacţiilor la prânz, indicele Nikkei al Bursei de Valori de la Tokyo, care urmăreşte cele mai reprezentative 225 de acţiuni, a scăzut cu 1,12%, sau 770,87 puncte, la 67.786,86 puncte.