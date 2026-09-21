Traficul pe aeroporturile de pe Coasta de Est a SUA, paralizat, după ce un cablu de fibră optică a fost tăiat accidental o echipă de muncitori în construcții

Administrația Federală a Aviației (FAA) a suspendat luni traficul aerian pe aeroporturile aglomerate de pe Coasta de Est a SUA, decizie care a provocat întârzieri pentru peste 1.000 de zboruri, după ce un circuit de telecomunicații a suferit o defecțiune și un cablu de fibră optică de rezervă a fost tăiat accidental, informează Reuters și BBC News.

La un moment dat, problema a forțat suspendarea zborurilor de sosire la toate cele trei aeroporturi majore din zona New York-ului, precum și la cele din Philadelphia și Boston și la două aeroporturi mai mici din zona New York-ului.

Zborurile au fost suspendate chiar în ziua în care 130 de lideri mondiali și zeci de miniștri soseau la New York pentru reuniunea anuală la nivel înalt a Adunării Generale a Națiunilor Unite (ONU).

Incidentul demonstrează fragilitatea sistemului învechit de control al traficului aerian din SUA, pentru modernizarea căruia Congresul a alocat anul trecut 12,5 miliarde de dolari.

Administratorul FAA, Bryan Bedford, a declarat că și un circuit de rezervă s-a defectat, dar a precizat că se reia traficul către Aeroportul John F. Kennedy și Aeroportul LaGuardia. El a adăugat că nu este clar când vor putea fi reluate zborurile pe aeroporturile din Philadelphia și Newark.

Între timp, a fost ridicată și restricția de aterizare de la Boston, aeroport care nu mai accepta zboruri din cauza volumului excesiv de trafic.

FAA nu va repune în funcțiune sistemul pentru zborurile de sosire pe aeroporturile afectate „până când nu ne vom asigura că spațiul aerian este sigur”, a spus Bedford.

Pierderea comunicațiilor a fost legată de anumite frecvențe ale unui centru de control al traficului aerian din Philadelphia, care gestionează traficul aerian pentru aeroporturi, a spus Bedford. Ulterior, autoritățile au descoperit că o linie de fibră optică de rezervă a fost tăiată accidental de o echipă de muncitori în construcții din New Jersey.

Numai la Newark, peste 1.000 de zboruri au fost amânate sau anulate. În întreaga țară au fost înregistrate aproape 4.000 de zboruri întârziate și 500 anulate.

„Când s-a trecut la sistemul de rezervă, am descoperit că fibra de rezervă era ruptă, iar repararea acestei rupturi va dura probabil 13 ore. Mi s-a spus că este o problemă majoră. Între timp, avem noul circuit gata de instalare”, a spus Bedford.

FlightAware, un site de urmărire a zborurilor, a indicat că peste 600 de zboruri din Newark și Philadelphia, adică mai mult de 20%, au fost amânate la nivelul Centrului de Control Aerian (TRACON) de la Philadelphia. Newark este un nod important al companiei United Airlines, în timp ce Philadelphia este un hub al companiei American Airlines.

Problema a forțat, de asemenea, devierea unui număr de zboruri către alte aeroporturi. Flightradar24, un alt site de urmărire a zborurilor, a indicat că zborurile înregistrau întârzieri cu o medie de 112 minute la Newark.

În mai 2025, instalația care ghidează traficul aerian către și dinspre aeroportul Newark a suferit o serie de întreruperi semnificative ale comunicațiilor.

FAA a afirmat anul trecut că o întrerupere a serviciilor de telecomunicații a afectat comunicațiile și afișajele radar la TRACON din Philadelphia.

Anul trecut, Congresul SUA a aprobat o sumă de 12,5 miliarde de dolari pentru a remedia problema sistemului de control al traficului aerian, care a devenit învechit, și pentru a stimula angajarea de controlori, în urma unor decenii de plângeri privind aglomerația din aeroporturi și întârzierile zborurilor, precum și a unei serii de probleme tehnologice apărute în ultimii ani.