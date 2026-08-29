Tragedia din Himalaya: Salvatorii fac eforturi disperate să-i găsească pe cei 3.000 de dispăruți / „Nu a mai rămas nimic”

Echipele de salvare și-au intensificat eforturile sâmbătă pentru a-i căuta pe cei aproximativ 3.000 de dispăruți și pentru a-i evacua pe supraviețuitori blocați la granița dintre Nepal și China, la trei zile după teribilele inundații din Himalaya care au provocat cel puțin 633 de morți și au devastat zona, transmite France Presse.

„Toate locuințele de lângă râu au fost luate de ape. Nu a mai rămas nimic”, a spus Buddhi Ram Dangol, care a supraviețuit tragediei pe partea nepaleză.

Dezastrul, care a lovit această regiune populară printre alpiniști și pelerini, a făcut până în prezent cel puțin 633 de morți – 626 în Nepal, potrivit autorității responsabile de situațiile de urgență, și șapte pe partea chineză –, fără a lua în calcul cele șapte cadavre recuperate mult mai jos pe cursul râului, în India, a căror proveniență nu a fost confirmată.

În Nepal, numărul persoanelor dispărute a crescut brusc sâmbătă de la 1.924 la 2.426, potrivit aceleiași surse, dintre care 933 sunt angajați ai centralelor hidroelectrice, iar 517 sunt străini. La acestea se adaugă 554 de persoane dispărute în China, dintre care 260 sunt străini.

Imaginile din satelit au arătat așezări șterse de pe hartă de inundațiile catastrofale din Nepal și Tibet.

Salvatorii, sub amenințarea unor noi inundații

Institutul de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS) a explicat că acest dezastru, produs miercuri, a fost provocat de prăbușirea unui ghețar, care a declanșat un val de resturi înghețate care a devastat totul în calea sa.

Potrivit Crucii Roșii, până la 93.000 de persoane ar fi putut fi afectate de această catastrofă.

În timp ce șansele de a găsi supraviețuitori scad, echipele de salvare își intensifică eforturile pentru a ajunge în zonele afectate, unde pagubele îngreunează livrările de alimente și apă.

Toate acestea sub riscul unor noi inundații. Această avalanșă de gheață și noroi a dus la formarea unor lacuri imense care riscă să se revarsă sau să cedeze, unul dintre ele reprezentând o amenințare directă pentru echipele de salvare.

Vineri, operațiunile de salvare au fost perturbate atât pe partea nepaleză, cât și pe cea chineză, din cauza alertelor legate de posibile alunecări de teren, alerte care au fost ulterior ridicate.

„Toți au fost luați de ape”

La graniță, armata nepaleză a localizat supraviețuitori blocați în tunelul centralei hidroelectrice Trishuli 3A și încearcă să-i scoată de acolo.

„Au fost mobilizate două elicoptere, dar este dificil, deoarece este complicat să găsim intrările în tunel”, a declarat pentru AFP Raja Ram Basnet, purtătorul de cuvânt al armatei.

Aproximativ 350 de angajați ai șantierului și locuitori din zonă au fost duși în siguranță, a adăugat el, dar peste o sută sunt încă blocați.

Muncitorii evacuați de la alte baraje din valea Trishuli au povestit viteza îngrozitoare cu care s-a produs acest dezastru.

Buddhan Tamang afirmă că a supraviețuit doar pentru că se afla în interiorul unui tunel când apele s-au dezlănțuit. „Responsabilii care lucrau de cealaltă parte au fost cu toții luați de ape”, a povestit acest bărbat salvat cu elicopterul joi, după 24 de ore.

De cealaltă parte a frontierei, în Tibet, operațiunile de salvare sunt îngreunate de ploaie, de ruperea drumurilor de acces, de relieful accidentat și de riscul de revărsare a unui baraj situat deasupra zonei.

Potrivit agenției Xinhua, puțin peste 500 de salvatori – dintr-un total de 2.141 aflați în prezent la fața locului – au reușit să ajungă, nu fără dificultăți majore, în centrul zonei afectate, lângă postul de frontieră devastat de la Gyirong, situat la 1.830 de metri altitudine, la granița cu Nepalul.