Tragedia în Suceava: Doi adolescenți de 16 ani au murit carbonizați în mașina care a luat foc după un impact violent

Două persoane au fost găsite carbonizate într-un autoturism care a lovit un cap de pod, iar apoi a fost cuprins de flăcări, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava.

Potrivit sursei citate, accidentul rutier a avut loc sâmbătă dimineața pe raza localității Fântâna Mare, scrie Agerpres.

„La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere, cu accesorii pentru descarcerare, și o ambulanță SMURD. La sosirea echipajelor, s-a identificat un autoturism care a intrat în coliziune cu un cap de pod, iar în urma impactului mașina a luat foc și ardea generalizat. Din nefericire, după localizarea flăcărilor, în interiorul autoturismului au fost identificate două victime carbonizat”, au precizat oficialii ISU Suceava.

Cei doi ocupanți ai mașinii erau minori, relatează Digi 24 și presa locală.

Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, mașina a fost condusă de un băiat de 16 ani, din comuna Fântâna Mare, conform Botoșăneanul și Obiectiv de Suceava.

El ar fi pierdut controlul direcției de mers când a intrat cu viteză într-o curbă.

Mașina a ieșit de pe drum, a intrat în coliziune cu un cap de pod și a luat foc după impactul violent.

Adolescentul de la volan și pasagerul, tot un adolecent de 16 ani, din municipiul Fălticeni, au murit carbonizați în mașina care a ars întegral.

Polițiștii au fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Anchetatorii încearcă acum cum a ajuns mașina în posesia adolescentului de 16 ani și care au fost împrejurările în care a avut loc accidentul.