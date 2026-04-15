Tragedie în Oceanul Indian: 250 de oameni sunt dați dispăruți după ce o barcă cu migranţi s-a scufundat

Aproximativ 250 de cetățeni Rohingya şi din Bangladesh, inclusiv copii, sunt dispăruţi după ce ambarcaţiunea lor s-a răsturnat săptămâna trecută în Marea Andaman, nord-estul Oceanului Indian, au anunțat agenţiilor ONU pentru refugiaţi şi migraţie, transmite BBC.

Traulerul, un vas de pescuit modificat, plecase din Bangladesh şi se îndrepta spre Malaezia.

El „s-ar fi scufundat din cauza vânturilor puternice, a mărilor agitate şi a supraaglomerării”, au declarat agenţiile ONU. Nu este clar când s-a răsturnat exact ambarcaţiunea.

Garda de Coastă din Bangladesh a declarat agenţiei de ştiri AFP că una dintre navele sale a salvat nouă persoane de pe ambarcaţiune pe 9 aprilie.

Sute de mii de Rohingya, una dintre numeroasele minorităţi etnice din Myanmar, au fugit peste graniţă în Bangladesh de la o represiune mortală din 2017.

Rohingya, care sunt în principal musulmani, li se refuză cetăţenia de către guvernul din Myanmar, o ţară cu majoritate budistă.

Condiţiile sărace de viaţă din Bangladesh i-au determinat însă şi pe unii Rohingya să facă călătorii periculoase pe vase supraaglomerate către Malaezia, o ţară musulmană considerat de unii un refugiu sigur în regiune.

„Acest incident tragic reflectă consecinţele grave ale strămutării prelungite şi absenţa unor soluţii durabile pentru Rohingya”, a declarat Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) într-un comunicat emis în comun cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

Aceste ambarcaţiuni sunt adesea mici şi înghesuite, lipsite de facilităţi de bază, cum ar fi apă proaspătă şi salubritate. Nu ajung întotdeauna la destinaţii. Unii mor pe mare, în timp ce alţii sunt uneori reţinuţi sau deportaţi. Unii au fost, de asemenea, întorşi din drum la apropierea de Malaezia şi Indonezia, fie de către autorităţi, fie de comunităţile locale de coastă.