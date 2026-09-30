Traian Băsescu, reacție după eșecul guvernului Mureșan. Spune că singura soluție este una cu care nici el nu a fost de acord și îl critică pe Nicușor Dan

Declarațiile repetate ale preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la faptul că alegerile anticipate nu reprezintă o soluţie pentru România i-au încurajat pe unii parlamentari să nu voteze guvernul propus de Siegfried Mureşan, consideră fostul președinte Traian Băsescu.

Fostul şef de stat mai spune că, până nu demult, nu a susţinut ideea alegerilor anticipate, însă acum consideră că acestea reprezintă o soluţie.

„Cel mai puternic semnal dat de domnul preşedinte Dan acum, cu ocazia dezbaterilor legate de Guvernul Mureşan, a fost acela că nu este de acord cu anticipatele, ceea ce a stimulat pe toţi cei care ar fi avut dubii că rămân fără scaun în Parlament, i-a stimulat să nu voteze Guvernul Mureşan”, a declarat Traian Băsescu miercuri seară, într-o intervenţie la B1 Tv, potrivit News.ro.

Fostul şef al statului a precizat că îi „este greu” să înţeleagă de ce actualul preşedinte nu susţine ideea alegerilor anticipate.

„Nici eu nu am fost, până de curând, adeptul soluţiei cu alegerile anticipate, tocmai datorită dificultăţilor mecanismului şi a timpului îndelungat. Dar este evident că nu avem altă soluţie (…) decât prin noi alegeri”, a adăugat Băsescu.

El a amintit că, atunci când Mihai Tudose a fost propus premier, Siegfried Mureşan a fost și el propus pentru această funcţie.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat noi consultări la Cotroceni cu partidele, care vor avea loc luni, el precizând că în după-amiaza aceleiași zile va face şi o nouă desemnare de premier.

Şeful statului a cerut partidelor ca în acest timp să-şi organizeze şedinţele interne şi să vină cu soluţii „care să poată să treacă”.

Guvernul Siegfried Mureșan nu a reușit miercuri să strângă numărul necesar de voturi pentru a putea fi învestit, în plenul comun al Parlamentului. Pentru a fi învestit, cabinetul propus de Mureșan avea nevoie de majoritatea deputaților și senatorilor, adică de minimum 233 de voturi „pentru”.

S-au înregistrat 182 de voturi „pentru” învestitură și 15 voturi „împotrivă”.

Parlamentarii AUR nu au fost prezenți în sală. În schimb, deputații și senatorii PSD au fost prezenți în plenul reunit, dar s-au abținut de la vot.