Traian Băsescu se pronunță contra premierului „lui Băsescu” pe care Nicușor Dan este așteptat să îl anunțe astăzi. Are însă alte două variante

„Ideea unui „guvern al meu”, prin desemnarea unui candidat fără partid parlamentar, este o eroare”, susține fostul președinte Traian Băsescu, în contextul în care președintele Nicușor Dan se pregătește să-l anunțe pe Eugen Tomac, liderul PMP, ca premier desemnat.

Tomac este europarlamentar, consilier prezidențial și președintele Partidului Mișcarea Populară (PMP), partid fondat de Traian Băsescu. PMP nu are parlamentari în acest moment.

Eugen Tomac și Nicușor Dan. Inquam Photos / Mălina Norocea

„Nu merge cu «premier surogat»! Tergiversarea desemnării unui premier și a formării unui guvern solid, cu o susținere certă în Parlament, deteriorează rapid situația politică, economică, socială şi de securitate a țării, agravate şi de faptul că şeful armatei este pus sub urmărire penală”, spune Traian Băsescu, într-un mesaj postat marți pe pagina sa de Facebook.

În continuare, fostul președinte acuză partidele că pun interesele de partid înaintea interesului național.

„Din păcate, pentru partidele parlamentare orgoliile, interesele de partid şi ale clientelei politice sunt mai presus de interesul ca ţara să beneficieze de un guvern solid într-o perioadă de criză. Partidele Alianţei trebuie să ştie că prin «linii roşii» şi acuzaţii reciproce nu pot justifica nici sustragerea de la asumarea răspunderii şi nici sabotarea intereselor legitime ale ţării într-un moment de criză”, mai spune Traian Băsescu.

Soluția prezentată de Băsescu

Fostul președinte spune că „singura soluție credibilă și utilă pentru țară este menținerea Protocolului Alianței și desemnarea unui premier din partea PN, altul decât Bolojan sau, dacă liberalii nu își mai asumă această responsabilitate, desemnarea unui premier din partea PSD, altul decât Grindeanu.”

„Ideea unui „guvern al meu”, prin desemnarea unui candidat fără partid parlamentar, este o eroare. Dacă “guvernul meu” va fi investit de Parlament, va fi un guvern slab cu un “premier surogat” dar şi cu un preşedinte care devine “preşedinte surogat”, mai spune Traian Băsescu.

„Iar după un timp, noi toţi vom afla că “tandemul surogat” a devalizat bugetul ţării, a tăiat alocaţia pentru mame, a mărit tva-ul, a mărit datoria ţării şi că nu poate face nimic. Asta e!”, conchide Traian Băsescu.

Reacția lui Băsescu apare în contextul în care președintele Nicușor Dan este așteptat să-l anunțe marți pe Eugen Tomac drept premier desemnat. Numele acestuia a fost vehiculat de altfel în ultimele săptămâni ca posibilă variantă acceptată de PSD.