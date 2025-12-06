Traian Băsescu și soția sa, Maria, și-au reînnoit jurămintele: „50 de ani împreună”. Imaginile publicate de fostul președinte

Fostul președinte Traian Băsescu, 74 de ani, a publicat sâmbătă, pe pagina personală de Facebook, o serie de fotografii alături de soția sa, Maria, 74 de ani, de la ceremonia de reînnoire a jurămintelor.

„50 de ani împreună. Martor ne-a fost familia”, a scris Traian Băsescu în descrierea care însoțește fotografiile.

Traian și Maria Băsescu s-au căsătorit în 1975 și sărbătoresc acum nunta de aur. Au împreună două fete, pe Ioana și Elena Băsescu.

Fostul cuplu prezidențial a mers la biserică și a făcut din nou slujba religioasă, însoțiți de cele două fiice și de nepoți, potrivit imaginilor postate de Traian Băsescu.

Maria Băsescu a fost prima-doamnă a României din 2004 până în 2014 şi l-a însoțit frecvent pe fostul președinte la evenimentele oficiale.