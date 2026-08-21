Tramvaiul 41 suspendat, sâmbătă. Se înființează o linie specială de navetă

Circulația liniei de tramvai 41 va fi suspendată din cauza unor lucrări le rețeaua de canalizare de pe Bulevardul Mărăști, informează STB.

Potrivit anunțului, pentru preluarea călătorilor se înfiinţează linia navetă 641, care va funcţiona astfel:

Traseu dus: „Piața Presei”, Bd. Mărăşti, Bd. Mareşal Alexandru Averescu, Str. Turda, Pasajul Grant, Calea Crângaşi, Şos. Virtuţii, Pasajul Lujerului, Str. Braşov, Bd. Ghencea, „Ghencea”.

Traseu întors: „Ghencea”, Bd. Ghencea, Str. Brașov, Str. Lujerului, Pasaj Lujerului, Șos. Virtuții, Calea Crângași, Str. Turda, Bd. Mareșal Alexandru Averescu, Bd. Mărăști, Bd. Expoziției, „Piața Presei”.

Pe tronsonul cuprins între Bd. Ion Mihalache şi Mănăstirea Cașin, autobuzele vor circula pe calea de rulare a tramvaielor şi vor efectua stații la peroanele de tramvai, iar stațiile „Agronomie” (ȋn ambele sensuri), respectiv „Mănăstirea Cașin” (sens Piața Presei), vor fi efectuate la bordură.

În perioada funcţionării liniei navetă 641, ȋn ziua de sâmbătă 22.08.2026, autobuzele liniei metropolitane 426 aparținând operatorului STV vor efectua oprirea/ staţionarea la peronul 4 din terminalul Ghencea, comun cu cel al liniei 484.