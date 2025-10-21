Transelectrica începe două proiecte strategice: Închide „Inelul” de electricitate al României și creează o punte de legătură cu Republica Moldova

Compania Transelectrica a anunțat, marți, construcția a două linii electrice aeriene (LEA) de 400 kV de importanță strategică pentru sistemul energetic al României. Aceste investiții, numite de Transelectrica „fanion” și de „impact istoric”, vizează închiderea așa-numitului „Inel de 400 kV” în partea de nord a țării, esențial pentru securitatea energetică națională, și consolidarea legăturii electrice cu Republica Moldova.

Este vorba despre Linia Electrică Aeriană Gădălin (Cluj) – Suceava și Linia Electrică Aeriană de interconexiune Suceava (RO) – Bălți (MD), pe teritoriul României, potrivit unui comunicat al companiei.

LEA Gădălin – Suceava: Cea mai lungă linie din România, punte între Ardeal și Moldova

Va uni Ardealul de Moldova.

Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Gădălin – Suceava va traversa, peste munți, trei județe (Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava) și 40 de localități, pe o lungime record de 260 de kilometri.

Închide magistrala de 400 kV din nord, sporind siguranța în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național (SEN) și oferind o cale alternativă de alimentare pentru zonele deficitare din nordul Transilvaniei și Moldova.

Va permite integrarea și evacuarea energiei electrice produse de viitoarele centrale eoliene din Moldova și Dobrogea către nord-vestul României și țările vecine.

Contractul de proiectare și execuție, în valoare de 688,3 milioane de lei (fără TVA), este finanțat parțial din Fondul pentru Modernizare și are o durată de execuție estimată la 69 de luni.

LEA Suceava – Bălți: Consolidarea legăturii cu Republica Moldova

Al doilea proiect strategic este Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV de interconexiune Suceava – Bălți, care va acoperi aproximativ 93 de kilometri pe teritoriul României, traversând județele Suceava și, în premieră pentru înalta tensiune, Botoșani.

Proiectul este considerat crucial pentru securitatea energetică a Republicii Moldova, asigurând diversificarea surselor de aprovizionare. Prin această linie, Republica Moldova se interconectează la Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și Sistem pentru Energia Electrică (ENTSO-E).

Extinde infrastructura energetică și va permite racordarea de noi capacități de producție din surse regenerabile în nord-estul României.

Proiectul include în premieră județul Botoșani pe harta națională a Rețelei Electrice de Transport, prin construcția a 302 stâlpi de înaltă tensiune și a unei stații electrice de 400/110 kV. Acest fapt deschide noi oportunități de dezvoltare economică și socială în zonă.

Valoarea lucrărilor pe porțiunea românească este de 133,4 milioane de lei (fără TVA), cu o durată de execuție de 52 de luni.

Cele două proiecte sunt un angajament al României și creează oportunitatea de dezvoltare economică pentru zona de nord-est a țării. Odată finalizate, cele două linii vor completa un ax strategic Gădălin – Suceava – Bălți, creând o punte de energie între Ardeal, Moldova și Republica Moldova, a afirmat Ștefăniță Munteanu, CEO Transelectrica, se mai arată în comunicat.