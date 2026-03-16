Trump atacă violent presa din SUA pentru modul critic în care acoperă războiul din Iran. Amenințări cu revocarea licențelor de emisie

Președintele SUA a acuzat instituțiile media de „trădare” și a susținut implicit posibilitatea cenzurării presei, o declarație care a atras criticile dure ale democraților și ale organizațiilor pentru apărarea libertății de exprimare, scriu Forbes și Axios.

Donald Trump a dat de înțeles că susține poziția președintelui Comisiei Federale de Comunicații (FCC), Brendan Carr, după ce acesta a amenințat că ar putea revoca licențele posturilor de televiziune care promovează „știri false”, în contextul războiului din Iran.

Într-o postare lungă pe Truth Social, președintele SUA a afirmat duminică că Iranul este „decimat” și că singurele bătălii pe care le câștigă sunt „cele pe care le creează prin intermediul AI, ”care sunt distribuite de presa coruptă”, scrie Forbes.

Trump a afirmat apoi că „instituțiile media” se angajează în „trădare” prin presupusa difuzare a acestor informații false promovate de Teheran. Președintele a spus că este „încântat” să vadă că Carr „verifica licențele unora dintre aceste organizații de «știri» corupte și extrem de lipsite de patriotism”.

Amenințările lui Carr

Postarea lui Trump vine la o zi după ce Carr a amenințat posturile de televiziune în legătură cu presupusele „știri false”, în timp ce redistribuie o postare anterioară a președintelui în care acesta se plângea de modul în care era prezentat războiul.

„Posturile de televiziune care difuzează știri false și distorsionate – cunoscute și sub numele de știri false – au acum șansa de a-și corecta cursul înainte de reînnoirea licențelor”, a spus Carr.

„Legea este clară. Posturile de televiziune trebuie să funcționeze în interesul public și își vor pierde licențele dacă nu o fac”, a adăugat el.

„O încălcare flagrantă a Constituției”

Mai mulți lideri democrați au criticat declarațiile lui Carr.

„Noțiuni elementare de drept constituțional: este ilegal ca guvernul să cenzureze libertatea de exprimare doar pentru că nu îi plac opiniile despre războiul lui Trump cu Iran. Această amenințare este preluată direct din manualul autoritarismului”, a declarat senatoarea Elizabeth Warren.

„Dacă lui Trump nu-i place modul în care acoperiți războiul, FCC-ul său vă va retrage licența de emisie. Este o încălcare flagrantă a Constituției”, a spus și Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom.

Dar comentariile lui Carr au fost contestate și de cel puțin un politician republican, senatorul Ron Johnson, republican din Wisconsin, declarând duminică pentru Fox News: „Sunt un mare susținător al Primului Amendament. Nu-mi place un guvern autoritar, indiferent cine îl conduce”.

„Jurnaliștii nu se lasă intimidați de un tiran cu servietă”

„Să fim sinceri: ceea ce descrie președintele Carr este controlul guvernamental asupra presei”, a declarat Tara Puckey, directoare a Asociației pentru Știri Radio, Televiziune și Digital, citată de Axios.

„Jurnaliștii nu se lasă intimidați de un tiran cu servietă”, a adăugat ea într-o declarație, îndemnând reporterii să-și continue activitatea.

Organizația de apărare a Primului Amendament, Fundația pentru Drepturile Individuale și Exprimare, a denunțat, de asemenea, „avertismentul” lui Carr ca fiind „scandalos”.

Organizația a avertizat într-o declarație că „atunci când guvernul cere presei să devină o portavoce a statului sub amenințarea pedepsei, ceva a mers foarte prost”.

Atac la adresa CNN

Alți membri ai administrației Trump au atacat de asemenea presa, în timpul războiului. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, i-a criticat pe reportreri în cadrul conferinței de presă de vineri, luând în mod special în vizor CNN.

„Cu cât David Ellison preia mai repede conducerea acelui post, cu atât mai bine”, a spus Hegseth.

Paramount, compania lui Ellison, intenționează să achiziționeze Warner Bros. Discovery, compania-mamă a CNN, o tranzacție care necesită aprobarea administrației Trump.

Hegseth a criticat un reportaj al CNN care cita mai multe surse ce afirmau că administrația a subestimat disponibilitatea Iranului de a închide strâmtoarea strategică Ormuz.

Mark Thompson, CEO-ul CNN, a declarat vineri că rețeaua își susține jurnalismul. „Politicienii au un motiv evident pentru a susține că jurnalismul care ridică semne de întrebare cu privire la deciziile lor este fals”, a spus acesta.