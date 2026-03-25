Transportatorii cer Guvernului să subvenționeze transportul în comun și avertizează: Orice intervenție care va reduce motorina la pompă va crea haos

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) cere Guvernului să nu ia decizii care să afecteze disponibilitatea motorinei la pompă, avertizând că o astfel de măsură va crea haos, panică și va genera instant o piață neagră paralelă. Reacția vine față de intenția Guvernului de a reduce marjele de profit, măsură care ar putea duce la o penurie în unele benzinării.

„Avertizăm că orice intervenție administrativă care limitează disponibilitatea motorinei la pompă riscă să destabilizeze rapid piața carburanților și să genereze efecte în lanț în economie, de la blocaje în transport și logistică până la reacții de panică și apariția pieței negre. Menținerea disponibilității carburanților este esențială pentru funcționarea economiei, în condițiile în care transportul rutier susține fluxurile comerciale interne și externe, iar orice disfuncționalitate în aprovizionare se transmite direct în costuri și în prețurile finale”, arată UNTRR.

Transportatorii rutieri cer Guvernului să mențină disponibilitatea motorinei la pompă, avertizând că „orice intervenție care reduce disponibilitatea va crea haos, panică și va genera instant o piață neagră paralelă (a se vedea cazul Sloveniei)”.

„Impactul costului cu motorina asupra activității de transport este critic, motorina reprezentând aproximativ 40% din costul total al transportului rutier național. În aceste condiții, orice perturbare a disponibilității sau creștere artificială a costurilor cu carburantul are un efect direct și imediat asupra tarifelor de transport și, implicit, asupra prețurilor bunurilor din economie”, spune Uniunea.

Transportatorii cer rambursarea accizei parțiale și eliminarea ICAS

UNTRR solicită Guvernului rambursarea accizei parțiale transportatorilor, în condițiile în care nu s-a efectuat nicio plată pentru trimestrul IV 2025.

Presiunea asupra sectorului a crescut încă de la începutul anului, odată cu majorarea accizei la carburanți, subliniază transportatorii.

De la 1 ianuarie 2026, acciza la motorină a ajuns la 2.804,29 lei pentru 1.000 de litri, adică aproximativ 550 euro/1.000 litri, semnificativ peste pragul minim european, de 330 euro/1.000 litri, iar acciza la benzină a ajuns la 3059,8 lei pentru 1.000 de litri, adică aproximativ 600 euro/1.000 litri, semnificativ peste pragul minim european, de 359 euro/1.000 litri. În România s-au consumat peste 8 miliarde de litri de motorina și peste 2 miliarde de litri de benzină în 2025, spune UNTRR.

„În acest context, solicităm autorităților adoptarea unor măsuri concrete pentru sprijinirea transportatorilor, în vederea menținerii competitivității sectorului efectuarea de urgență a plăților aferente rambursării accizei pentru trimestrul IV 2025, precum și eliminarea imediată a contribuției ICAS de 0,5%, fără amânarea eliminării până la finalul anului. Considerăm că includerea transportatorilor (care au stații proprii de alimentare cu motorină pentru utilizarea în cadrul firmei și pentru subcontractori) în sfera contribuției ICAS este nejustificată, întrucât aceștia nu desfășoară activități în domeniul energetic, iar aplicarea acesteia penalizează operatorii care contribuie la stabilitatea lanțului logistic de aprovizionare cu motorină”, susține UNTRR.

Schimbările la prețul motorinei să fie publicate oficial și transparent

UNTRR mai solicită instituirea unui mecanism transparent de monitorizare și publicare săptămânală a evoluției prețului motorinei, pentru a reflecta în timp real și cu acuratețe crescută evoluția prețului carburanților, după modelul european EU Weekly Oil Bulletin (Comisia Europeană) și al sistemului american publicat de U.S. Energy Information Administration (EIA).

„Un astfel de mecanism ar asigura transparență, predictibilitate și o referință obiectivă în relațiile contractuale dintre transportatori și beneficiari, inclusiv pentru ajustarea tarifelor în funcție de evoluția costului carburantului.” spune Uniunea.

Ajutoare pentru transportatorii rutieri

În paralel, UNTRR susține acordarea de ajutoare de minimis pentru operatorii de transport rutier în funcție de numărul angajaților și parcul auto.

„Analizați acordarea de ajutoare de minimis pentru operatorii de transport rutier licențiați, în funcție de numărul angajaților și parcul auto (ex.: 1.500 euro/autovehicul licențiat) – măsură care permite un sprijin țintit pentru firmele de transport de marfă și persoane și, implicit, pentru populație”, solicita UNTRR.

Subvenții la biletele de călătorie pentru populație

De asemenea, UNTRR solicită Guvernului să implementeze măsuri țintite pentru populație, precum dezvoltarea transportului public și acordarea de reduceri pentru categoriile vulnerabile, în locul unor scheme generalizate.

„Asigurați mobilitatea populației prin transport colectiv – local, regional și național – prin subvenționarea biletelor de călătorie cu 30–50%, similar altor state dezvoltate din UE, precum Germania”, se mai arată în comunicatul UNTRR.

Blocaj pe ordonanța carburanților

Invitat marți seara la Euronews să explice cum s-a ajuns la amânarea ședinței în care urma să fie adoptată ordonanța de urgență privind declararea stării de criză în sectorul energetic, premierul Ilie Bolojan a spus că în Consiliul Economic și Social a fost menționată „o rezervă” din partea patronatelor.

„A fost o discuție legată de unul din punctele care limitează adaosurile aplicate la combustibil care sunt propuse a fi reduse la jumătate față de 2025. O reducere de adaosuri este perfect suportabilă unde lanțurile sunt integrate, de la rafinărie la benzinărie. Unde sunt comercianți care cumpără produsul finit, marja lor de adaos nu este foarte mare, iar reducerea i-ar putea aduce în situația în care nu și-ar putea acoperi costurile. La anumite stații de benzină, cei independenți, ar putea duce la o penurie”, a explicat Bolojan.

Din acest motiv, premierul a spus că se va organiza o ședință a Consiliului Tripartit (guvern-patronate-sindicate), miercuri, la ora 11.00, urmată la 12.30 de ședința CES în care proiectul de OUG să fie avizat astfel încât Guvernul să adopte actul normativ miercuri după-amiază sau, cel mai târziu, joi.

Cele mai mari confederații sindicale din România au boicotat însă discuțiile de miercuri cu Guvernul și cu patronatele privind ordonanța pregătită de Cabinetul Bolojan pentru a contracara creșterea prețurilor carburanților. Liderii sindicali s-au întâlnit însă cu Sorin Grindeanu, președintele PSD, partid care cere Guvernului să introducă și reducerea accizelor în această ordonanță.

Contactată de HotNews pentru a explica dacă va mai avea loc Consiliul Național Tripartit, în condițiile în care sindicatele lipsesc, Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a precizat că ședința CNT a început la ora 11:00, cum s-a anunțat, cu participarea premierului Ilie Bolojan și a patronatelor.