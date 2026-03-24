Ce impact pot avea măsurile de criză impuse de guvern la prețul carburanților? „Riscă să arunce România într-o penurie de motorină”

Analiștii critică dur măsurile pe care Guvernul a anunțat că le va adopta marți pentru a contracara scumpirile de la pompă. Plafonarea marjelor va duce direct la penurie, pentru că „nimeni nu este prost să-și transforme afacerea, pe pierdere, în agent fiscal al statului”, consideră profesorul de economie Cristian Păun. El avertizează că măsurile Guvernului ar putea duce în curând la raționalizarea consumului de carburanți.

Planul anunțat de Guvern include plafonarea marjelor comerciale ale companiilor la 50% din media ulimelor 12 luni, exporturi doar cu acceptul Ministerului Economiei și al Energiei, precum și scăderea de la 8% la 2% a componentei bio din benzină.

„Dacă tu plafonezi adaosul la 50%, dar menții neatinsă acciza pe litru la un nivel aproape dublu față de nivelul minim de 1,8 lei cât ai agreat cu UE, dacă tu nu lași companiile să exporte produse petroliere la prețuri mai bune ca la tine în țară dar nu te atingi de suprataxa aplicată companiilor din domeniu, dacă nu îi lași să pună mai mult ulei de rapiță în diesel dar nu te atingi de taxa pe stâlp aplicată petroliștilor, înseamnă că habar nu ai de ce prețul e mare și ajunge mare repede dacă se scumpește materia primă. Înseamnă că ești habarnist sau rău intenționat”, spune Cristian Păun, într-o postare pe Facebook.

„Următorul pas va fi raționalizarea, cu cartelă sau cu restricții de circulație”

El consideră că efectul poate fi penuria.

„Nimeni nu este prost să își transforme, pe pierdere, afacerea în agent fiscal al statului. Scopul unei afaceri nu este să încaseze prin preț cât mai multe accize, taxe pe stâlpi sau TVA. Următorul pas logic va fi raționalizarea consumului. Fie cu cartelă, fie cu restricții legate de folosirea mașinii pentru uz personal. Și, evident, când se va întâmpla asta, vom vitupera contra petroliștilor. Va fi tot vina lor, nu a ta, ca politician. Habarnist sau rău intenționat”, a continuat Păun.

El a criticat și faptul că, în perioada anterioară, finanțele publice au fost devalizate, ceea ce face acum imposibilă sau extrem de costisitoare orice reducere de taxe.

Măsurile „riscă să arunce România într-o penurie de motorină”

Opinia este împărtășită și de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), care solicită Guvernului să nu adopte această ordonanță, întrucât lipsește un impact real asupra prețurilor și riscă să arunce România într-o penurie de motorină.

„Solicităm inițierea unui dialog transparent cu reprezentanții industriei și ai consumatorilor, cu realizarea unei analize de impact care să evalueze riscurile asupra securității aprovizionării și stabilității pieței prin lipsa unor măsuri concrete de combatere a crizei țițeiului și identificarea unor măsuri alternative, eficiente și sustenabile, care să sprijine consumatorii fără a afecta funcționarea pieței”, se arată într-o scrisoare deschisă adresată Guvernului de organizația menționată.

Analizele AEI indică faptul că:

„măsurile propuse nu oferă beneficii concrete și sustenabile pentru consumatori și acestea vor fi anulate de creșterile viitoare de preț în doar câteva zile;

intervențiile administrative asupra pieței pot descuraja importurile și distribuția eficientă a produselor petroliere;

există un risc real de apariție a unor disfuncționalități majore în aprovizionare, care ar putea conduce la penurie de motorină și benzină în lunile următoare”.

„Într-un context economic deja marcat de incertitudine, considerăm esențial ca orice intervenție guvernamentală să fie fundamentată pe analize solide, consultări reale cu actorii din industrie și evaluarea atentă a impactului pe termen mediu și lung”, se mai arată în scrisoarea adresată Executivului.

Ce este marja comercială și de ce contează

Marja comercială nu este profitul final al distribuitorilor, ci diferența brută dintre prețul de achiziție și cel de vânzare, arată analiza organizației de profil.

În România, marja brută tipică în anul 2025 a fost de cca. 0,10 – 0,70 lei/litru (1% – 7% din prețul final. Așadar, profitul real este extrem de mic, de 2–30 bani pe litru în unele cazuri.

Analiza AIE arată că reducerea cu 50% a marjelor acestor companii nu duce la scăderea profitului, ci direct la pierderi, iar rezultatul este inevitabil: volumele de carburanți pleacă din România sau nu mai vin deloc.

„Nici măcar Guvernul nu știe care vor fi efectele măsurilor pe care le ia”

Analistul Adrian Negrescu critică și el faptul că Guvernul nu a venit cu un studiu de impact cu privire la aceste măsuri.

„Ordonanța privind carburanții, în forma ce urmează să fie aprobată astăzi în guvern, pare că a fost construită fără un studiu de impact (ministrul Ivan ne-a povestit că nu știe care sunt efectele). Dincolo de măsura pozitivă de a încerca să controlezi exporturile, toate celelalte decizii ce vizează în primul rând adaosul comercial vor duce, în cele din urmă, la penurie, la raționalizări de consum. Impactul în prețul de la pompă e oricum simbolic, de aproximativ 50 de bani pe litru”, a arătat Negrescu, într-o postare pe Facebook.

HotNews a scris, luni, că ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a organizat o conferință de presă pentru a prezenta măsurile, însă nu a reușit să explice care vor fi efectele la pompă.

„În momentul de față, toate aceste măsuri au rolul de a stabiliza, dar nu pot schimba dinamica internațională a prețurilor. Măsurile vor avea un impact de protecție a pieței și de limitare a impactului negativ. Dacă vreți o cifră certă, n-ar fi… Ca să revin, până acum am propus un set mai larg de măsuri care au fost analizate. Acum avem un set de măsuri pe care le vom adopta și mai avem un alt set de măsuri pe care din punctul meu de vedere trebuie luate de îndată”, a spus Ivan.

Jurnaliștii l-au întrebat dacă poate da asigurări că prețul va scădea odată cu implementarea acestor măsuri. „Nu”, a răspuns Ivan.

„Poate să scadă cu o anumită cantitate în timp ce crește cotația petrolului și a motorinei și acoperă acea scădere. Ar fi de-a dreptul imposibil să pot să intuiesc modul în care creșterea cotației internaționale a barilului de petrol poate să fie în următoarele ore sau zile, nu am un glob de cristal. Aceste măsuri limitează impactul negativ”, a continuat ministrul Energiei.

Între timp, carburanții continuă să se scumpească

Prețul carburanților în benzinării a continuat să crească și marți. Lukoil a bifat o creștere spectaculoasă, de 23 de bani, la litrul de motorină.

Astfel, un litru de diesel standard costă acum 10,22 lei în stațiile Lukoil, 10 lei la Petrom și 10,01 la Rompetrol, potrivit aplicației Monitorul Prețurilor Carburanților.

Motorina premium se vinde cu 10,58 lei la Lukoil, 10,57 lei la Rompetrol și 10,53 lei la OMV.

Benzina standard are un preț de 9,13 lei la Petrom, 9,21 lei la MOL, 9,26 lei la Rompetrol și 9,19 lei la Lukoil. Sortimentul de benzină premium costă între 9,72 lei la Petrom și 9,99 lei pe litru la Rompetrol.