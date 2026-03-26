Transporturi militare secrete ale Rusiei către Iran, în plin război. Serviciile secrete occidentale dezvăluie ce a primit regimul de la Teheran

Incendiu puternic după ce resturile unei drone iraniene interceptate au lovit o instalație petrolieră, potrivit autorităților, în Fujairah, Emiratele Arabe Unite. FOTO: Altaf Qadri / AP / Profimedia

Potrivit informațiilor, Rusia a oferit Teheranului sprijin crucial, inclusiv imagini din satelit, date de țintire și sprijin în materie de informații, dar livrările de armament ar fi prima dovadă că Moscova a fost dispusă să ofere sprijin letal Iranului de la începutul războiului, scrie Financial Times.

Rusia a început o serie de livrări de drone, medicamente și alimente către Iran, potrivit serviciilor de informații occidentale care detaliază eforturile Moscovei de a-și menține aliatul în luptă.

Înalți oficiali iranieni și ruși au început să discute în secret despre livrarea de drone la câteva zile după ce Israelul și SUA au atacat Teheranul, au declarat doi oficiali citați de Financial Times.

Procesul de livrare a început la începutul lunii martie și ar urma să fie finalizat până la sfârșitul lunii.

În debutul războiului, oficiali și experți au observat că Rusia, preocupată de propriul război din Ucraina, nu a oferit foarte mult ajutor Teheranului. În ultimele săptămâni, evaluările au început să arate că Moscova și-a sporit însă sprijinul.

Potrivit informațiilor, Rusia i-a oferit aliatului său sprijin crucial, inclusiv imagini din satelit, date de țintire și sprijin în materie de informații, au declarat persoane familiarizate cu această chestiune.

Livrările de armament, cum ar fi dronele, ar fi însă prima dovadă că Moscova a fost dispusă să ofere sprijin letal Iranului de la începutul războiului.

Întrebat despre trimiterea de drone de către Moscova către Iran, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a evitat un răspuns clar. „Există multe informații false în circulație în acest moment. Un lucru este adevărat, continuăm dialogul cu conducerea iraniană”, a spus el.

Un element central al strategiei iraniene

Un înalt oficial occidental a declarat că Moscova intervine nu numai pentru a consolida capacitățile de luptă ale iranienilor, ci și pentru a garanta stabilitatea politică mai largă a regimului de la Teheran.

În public, Moscova a vorbit despre furnizarea de ajutor umanitar, afirmând săptămâna trecută că a trimis peste 13 tone de medicamente în Iran prin Azerbaidjan și că intenționează să continue livrările.

Iranul a făcut din lansarea de drone de atac în Orientul Mijlociu un element central al strategiei sale militare de extindere a costurilor conflictului. De la izbucnirea războiului, Teheranul a lansat peste 3.000 de astfel de drone, pe care le poate produce la un cost redus.

Rusia produce, începând din 2023, drone de atac bazate pe modelele iraniene, care sunt utilizate în Ucraina. Acestea au fost modificate pentru a putea evita sistemele de apărare antiaeriană și pentru a transporta încărcături utile mai grele.

Experții au declarat pentru Financial Times că regimul iranian are suficiente drone, dar că are nevoie de drone mai bune.

Este neclar ce drone a trimis Rusia în Iran, dar Moscova ar fi în măsură să livreze doar modele precum Geran-2, care se bazează pe modelul iranian Shahed-136.

Un atac israelian la Marea Caspică

Livrările de echipament militar ar putea explica și atacul Israelului la Marea Caspică. Săptămâna trecută, Israelul a țintit cu lovituri aeriene o rută cheie de transfer militar între Rusia și Iran pe Marea Caspică, au declarat persoane familiarizate cu problema.

Experții au mai spus că echipamentele militare rusești de ultimă generație ar putea, de asemenea, să sporească eficacitatea atacurilor cu drone iraniene, mai ales dacă Teheranul nu ar avea timp să integreze această tehnologie în sistemele sale interne.

Teheranul a solicitat, de asemenea, Rusiei capacități mai avansate de apărare antiaeriană și a încheiat un acord în decembrie anul trecut pentru livrarea a 500 de unități de lansare portabile Verba și a 2.500 de rachete 9M336 pe o perioadă de trei ani.

Rusia a respins însă solicitările iraniene privind sistemul S-400, unul dintre cele mai avansate sisteme de apărare aeriană ale Moscovei.