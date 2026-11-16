Tranzacție cu impact în România. Apare un nou gigant european în transport și logistică

Grupul german de logistică L.I.T. Group preia rivalul compatriot Duvenbeck, inclusiv subsidiara din România, cu circa 630 de angajați și afaceri de peste 100 de milioane de euro în 2025.

Tranzacția, cea mai mare din istoria L.I.T., va crea un jucător cu aproximativ 10.000 de angajați în Europa și venituri anuale combinate de aproximativ 2 miliarde de euro.

Finalizarea tranzacției este estimată pentru finele acestui an, sub rezerva obținerii aprobărilor din partea autorităților de reglementare și de îndeplinirea altor condiții uzuale.

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