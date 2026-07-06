Tranzacție majoră în construcții. Austriecii de la Strabag preiau o companie românească cu o cifră de afaceri de peste 63.000.000 de euro

Strabag a anunțat că a semnat un acord pentru achiziția companiei Daroconstruct din Iași, deținută de omul de afaceri Giani Canschi, scrie Economica.net.

Se preconizează că tranzacția va fi finalizată în a doua jumătate a anului 2026, după obținerea aprobărilor obișnuite.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

„Daroconstruct și-a câștigat o poziție solidă în regiunea României de Est datorită calității muncii sale și angajamentului angajaților săi. Considerăm această achiziție planificată ca o investiție în expertiza locală, în capacitatea suplimentară de execuție și în dezvoltarea continuă a afacerii noastre în România”, spune Herbert Schuster, administrator Strabag, citat de Economica.net.

Deraconstruct, cifră de afaceri de peste 63 de milioane de euro

Daroconstruct, cu expertiză în domeniul construcțiilor de clădiri, al infrastructurii rutiere, al podurilor și al rețelelor de utilități, a fost fondată în 2005. La sfârșitul anului trecut, compania din Iași a înregistrat o cifră de afaceri de peste 324 de milioane de lei, având 400 de angajați, conform publicației citate.

Compania austriacă Strabag, unul dintre cele mai mari grupuri europene de construcții, activează pe piața românească din 1991, în toate sectoarele de construcții, în special în segmentele infrastructurii de transport, construcțiilor de clădiri și ingineriei civile, precum și în proiecte de construcții de mediu.