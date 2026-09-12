„Trebuie să ne întâlnim”. Răspunsul lui Zelenski, întrebat dacă vrea să se vadă cu Putin la Miami

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat dispus să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin în cadrul summitului G20 de la Miami, programat să aibă loc pe 14-15 decembrie anul acesta, transmite France Presse.

Declarațiile liderului ucrainean au fost făcute într-un interviu publicat sâmbătă de un post de televiziune german, pe fondul intensificării eforturilor de a pune capăt conflictului dintre cele două țări.

Întrebat de postul Deutsche Welle dacă îl va întâlni pe Vladimir Putin în cadrul acestei reuniuni din decembrie, în cazul în care ambii lideri vor fi invitați, el a răspuns: „Da, desigur“.

„Contează doar rezultatul”

”Trebuie să venim. Trebuie să ne întâlnim, să discutăm și să luăm decizii”, a afirma Zelenski.

„Nu cuvintele contează. Ce îi voi spune eu sau ce vrea el să-mi spună, nu are importanță. (…) Contează doar rezultatul”, a adăugat el.

Washingtonul a încercat recent să relanseze eforturile diplomatice, aflate de mult timp în impas, pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, prin vizita emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev în weekendul trecut.

Președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump au discutat, de asemenea, despre război săptămâna trecută, în cadrul unei conversații telefonice „extrem de sincere”, potrivit Kremlinului.

Zelenski a declarat în interviul acordat postului de televiziune german, care a avut loc vineri, că vizita emisarilor americani a fost un „semnal pozitiv” și că a fost important faptul că cei doi s-au deplasat atât la Kiev, cât și la Moscova.

„Este un semn de respect față de poporul nostru”, a subliniat el.

Statele Unite dețin în acest an președinția G20. La începutul lunii septembrie, ministrul rus al Finanțelor, Anton Siluanov, a fost primit la o reuniune a G20 în Carolina de Nord, provocând un „disconfort” în rândul aliaților europeni ai Ucrainei. Iar diplomația rusă a declarat sâmbătă că Moscova va trimite anumiți oficiali la o reuniune a G20 dedicată energiei, care va avea loc la Houston săptămâna viitoare.

Zelenski: Emisarii lui Trump au avut câteva „idei bune”

Noile declarații vin după ce el a spus marți că se așteaptă ca luna aceasta să aibă loc discuții între Ucraina, Rusia și Statele Unite, după vizitele la Moscova și Kiev făcute weekendul trecut de emisarii lui Donald Trump cu scopul de a relua negocierile suspendate de câteva luni.

Potrivit lui Zelenski, emisarii președintelui american au venit cu „câteva idei bune”, care ar putea fi luate în considerare la discuțiile privind modalitățile de a pune capăt războiului.

Liderul de la Kiev a spus și că următoarea întâlnire trilaterală ar putea fi găzduită de Turcia, Emiratele Arabe Unite, Elveția sau alte țări.

În contextul în care luptele de pe linia frontului au ajuns într-un impas aproape total, la mai bine de patru ani și jumătate de la izbucnirea războiului din Ucraina, Rusia și Ucraina au lansat în ultimele săptămâni tot mai multe atacuri asupra unor ținte logistice și economice, în încercarea de a submina efortul de război al celeilalte părți.

De două săptămâni, Rusia lansează atacuri aproape constante cu drone cu propulsie jet mai rapide, care au ucis mai mulți locuitori din Kiev și au perturbat viața de zi cu zi în capitala Ucrainei. Atacurile au fost suspendate doar pe durata vizitei la Kiev a negociatorilor de pace americani Steve Witkoff și Jared Kushner, dar au fost reluate ulterior.