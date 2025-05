„Trebuie să spunem clar ce vrem, chiar dacă o să pierdem niște fani”. 7 artiști cunoscuți din România răspund la întrebările HotNews despre votul de duminică

HotNews a provocat șapte artiști cunoscuți din România să răspundă la câteva întrebări referitoare la votul de duminică, 18 mai, pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale. În general, artiștii din România nu adoptă poziții publice în momentele cu miză politică. Cu unele excepții. „Spiritul civic m-a făcut să vorbesc de fiecare dată și să expun valorile în care cred”, a explicat Delia de ce crede că artiștii ar trebui să comunice deschis cu fanii în afara scenei, atunci când sunt momente cu miză mare. Ce au răspuns acum artiștii la întrebările Hotnews?

Pe 18 mai, România votează într-un tur doi prezidențial cu miză istorică. Într-un climat de anxietate colectivă și radicalizare a discursului public, artiștii – voci esențiale ale conștiinței culturale – răspund la câteva întrebări esențiale: „Mai avem încredere în democrație? Ce simt în pragul acestei alegeri? Ce le dă speranță? Cu ce gânduri merg la urne pe 18 mai? Au răspuns la întrebări: Delia, Erika Isac, Nicole Cherry, Florian Rus, COJO, Alexandra Căpitănescu și Andrei Ursu.

„Am încredere în democrație, dar nu într-un sistem corupt”

– Mai aveți încredere în democrație?

– Erika Isac: Da, încă am încredere în democrație, chiar dacă uneori pare fragilă. Tocmai de aceea cred că trebuie protejată și întărită prin participare activă, prin vot și implicare civică. Democrația nu e un dat — e ceva ce construim zi de zi, împreună.

Delia: Am încredere în noi că putem alege cu discernământ și pentru binele nostru.

Nicole Cherry: Am încredere în democrație și în puterea noastră de a ne construi prezentul și viitorul, prin muncă, prin onestitate, prin a fi un bun român în fiecare zi, dar și prin vot. Și cred că așa putem trăi bine, într-o țară de care să fim mândri și în care să avem speranța că poate fi și mai bine.

COJO: Da, dar nu într-un sistem corupt. Îmi doresc schimbare, dar nu una cu prețul libertății. Oamenii trebuie să meargă la terapie și să își dea seama ce înseamnă o decizie impulsivă radicală, luată din disperare, precum cea care ne poate schimba cursul țării la 180 de grade către Rusia și ne poate întoarce în timp zeci de ani. Toată lumea s-a săturat de sistemul în care trăim, dar e mult mai important să înveți cum să te responsabilizezi și să reglementezi un sistem prin educație politică, activism și implicare socială, lucruri care ulterior să formeze politicieni reali, nu să ne mai zbatem în supa asta penală a copiilor foștilor securiști.

După părerea mea, și toate studiile arată că orice schimbare stabilă la nivel social se produce în timp, cu răbdare, educație și oameni competenți care să poată fi trași la răspundere de populație prin niște mecanisme bine puse la punct de gestiune și reglementare a activității politice, cât și prin legi care îi protejează pe oameni și interesul lor.

Dar pentru asta, repet, ca niște oameni „de încredere” să poată ajunge în funcții cu putere de decizie și ca să poți diminua probabilitatea de exercitare a corupției, în primul rând, trebuie să educi niște copii printr-un sistem educațional „de încredere”.

Alexandra Căpitănescu: Da, cred că democrația este cea mai bună formă de guvernare, deoarece poporul este implicat direct în acțiunile politice. Oamenii au datoria față de viitorul lor să își gândească propriile alegeri. Am încredere că democrația va câștiga! Extremele nu au dus la nimic bun niciodată.

Florian Rus: Da, am încredere. Chiar dacă democrația noastră e încă tânără, cred că evoluează și devine tot mai solidă. Esențial este să conștientizăm cu toții rolul pe care îl avem ca cetățeni.

Andrei Ursu: Am încredere deplină în democrație. Chiar dacă sunt dureroase, „palmele” acestea pe care un sistem democratic capitalist le mai primește mi se pare că funcționează ca o alarmă și ne mobilizează să fim mai activi spre a ne apăra standardele, credințele. Chiar daca părerile altei tabere poate nu sunt în concordanță cu ceea ce cred eu, trebuie să le respect părerea. Democrația este despre dialog, si acum s-a ridicat puțin tonul. De multe ori simt că nu mai apreciem avantajele de a fi născuți într-o țară liberă, parte a comunității europene. Și chiar nu aș vrea să pierdem aceste privilegii, din cauza nemulțumirilor perfect de înțeles a multora dintre noi.

„Trebuie să spunem clar ce vrem, chiar dacă o să pierdem niște fani”

– Cu ce speranțe mergeți la vot pe 18 mai?

– Erika Isac: Merg cu speranța că vocea mea contează. Că putem face o schimbare reală, că putem alege un drum care să ne unească și să ne respecte pe toți. Votul e o formă de putere și nu vreau să renunț la ea.

– Delia: Merg la vot cu convingerea că votul fiecăruia contează și decide viitorul nostru.

– Nicole Cherry: Cu speranța că prin votul meu, și al multor persoane cu drept de vot care vor merge la urne, vom contribui la o Românie civilizată care să evolueze, în care fiica mea și nepoții mei să crească frumos, liberi, ca în orice altă țară europeană.

– COJO: Din moment ce clasa politică ne-a lăsat de izbeliște și s-a spălat pe mâini, jucând acest joc al ego-ului, puterii și a trading-ului de influență, neavând literalmente niciun interes să contribuie cu ceva la interesul nostru, ci doar să-și negocieze pozițiile în funcții, sper ca măcar oamenii influenți din social media să înțeleagă gravitatea situației în care ne aflăm și să ia atitudine, nu prin a spune „ieșiți la vot”, ci prin a spune „votați pro-Europa”.

Fie că o să pierdem niște fani, e o decizie extrem de importantă și e o mare nevoie de mobilizare socială.

Nu alegem între două mofturi politice, ci alegem între un băiat care la fel de bine cum poate fi lăudat, poate fi și criticat, și un individ care militează pentru ieșirea din UE și e susținut de cel care declara că primul lucru pe care l-ar face dacă ar ajunge la putere ar fi să militeze pentru desființarea partidelor politice.

Vreau să spun doar că ultima oară când s-au desființat partidele politice, vă las pe voi să căutați ce s-a întâmplat și în 14 iulie 1933, în Germania, și în 30 martie 1938, în România.

– Alexandra Căpitănescu: Voi merge la vot cu capul sus și cu speranța că dacă ne unim forțele, România are șanse să aibă un viitor mai bun!

– Florian Rus: Cu aceleași speranțe cu care merg întotdeauna la vot: că lucrurile se vor schimba în bine. Chiar dacă ritmul e mai lent decât mi-aș dori, ceea ce contează este direcția.

– Andrei Ursu: Merg la vot cu speranța că ne vom continua drumul european după aceste alegeri. Nu caut un salvator, ci un președinte care să înțeleagă rolul său constituțional: să fie un mediator, nu un agitator; să unească, nu să divizeze.

„Spiritul civic m-a făcut să vorbesc de fiecare dată”

– Credeți că e important ca un artist să comunice deschis cu fanii săi în astfel de momente de cotitură?

– Erika Isac: Da, cred că e important. Nu ne putem preface că trăim în afara societății. Dacă ai o voce publică, cred că e responsabil să o folosești cu sens. Nu ca să impui opinii, ci ca să deschizi conversații, să încurajezi gândirea critică și implicarea.

– Delia: Este foarte important ca un artist să comunice și despre altfel de lucruri decât muzică, iar în ceea ce mă privește, spiritul civic m-a făcut să vorbesc de fiecare dată. Și să spun lucrurilor pe nume, să-mi exprim principiile, să expun valorile în care cred.

– Nicole Cherry: Mereu am comunicat despre importanța exercitării votului, mereu am mers la vot și am și postat despre asta, chiar am fost cu Anastasia la vot, pentru că îmi doresc să învețe de mică de la noi, părinții ei, că e important să votezi, să fim cetățeni responsabili care ne cunoaștem drepturile.

– Alexandra Căpitănescu: Da, un artist trebuie să-și încurajeze publicul să se prezinte la vot. Artiștii, ca restul lumii, au datoria de a alege pentru binele țării și să informeze lumea. Toată lumea are dreptul la opinie, deci nu văd de ce un artist nu ar avea. Sunt tineri care votează pentru prima dată (cum am fost și eu) și trebuie încurajați și chiar ajutați cu informații utile despre vot.

– Florian Rus: Cred că e esențial să înțelegem importanța implicării noastre, a tuturor, în treburile comunității. E nevoie să încurajăm un dialog mai profund în societate despre valori, mai degrabă decât despre oameni politici sau partide.

– Andrei Ursu: Nu cred că ar trebui să fie imperativ ca artiștii să-și dirijeze comunitățile politic. Și noi suntem oameni, ne putem înșela, mai ales când responsabilitatea alegerii este atât de mare. Însă cred că am putea să oferim model fanilor de mobilizare, de informare.

„Chiar dacă nu au un favorit clar, e important să se exprime”

– Ce mesaj aveți pentru oameni, înainte să iasă la vot în turul 2?

– Erika Isac: Ieșiți la vot. Nu lăsați pe alții să decidă pentru voi. Oricât de dezamăgiți ați fi, absența nu schimbă nimic — participarea, da. Votul nu e totul, dar e un început. E un act de curaj și responsabilitate.

– Delia: În primul rând, să nu stea pe gânduri și să meargă la vot, nu este un moment în care să stea deoparte. Votul este esențial.

– Nicole Cherry: Să se informeze foarte bine și să aleagă cu mintea deschisă candidatul care va ajuta România să fie o țară care să se dezvolte din toate punctele de vedere.

– COJO: Votați un tocilar ca să nu iasă un extremist. Și orice s-ar întâmpla, reglementarea și responsabilizarea unui sistem trebuie să se întâmple prin implicare, nu prin decizii radicale care aparent ne oferă salvarea, dar care vin la pachet cu un preț probabil iremediabil. Nu vă vindeți libertatea pe povești rusești cu prosperitate suveranistă și naționalistă.

– Alexandra Căpitănescu: Este important să ne gândim de mai multe ori înainte de a lua o decizie. Să ne gândim bine la viitorul nostru și al țării, să nu ne lăsăm păcăliți, să ne informăm, să punem întrebări și să ne păstrăm calmul.

– Florian Rus: Să iasă la vot. Să se informeze și să-și formeze propria opinie. Chiar dacă nu au un favorit clar, e important să se exprime. Cu cât prezența la vot e mai mare, cu atât mai legitimă va fi poziția viitorului președinte – indiferent cine va fi acesta.

– Andrei Ursu: Îndemnul meu pentru ceilalți ar fi să citească. Să-și verifice informațiile din mai multe surse și să lăsăm deoparte remarcile superficiale care nu au legătură cu rolul unui președinte. Și le-aș spune să nu se lase conduși de frică sau de furie. Să nu voteze „împotriva cuiva”, ci pentru valorile în care cred. Știu că mulți sunt dezamăgiți, obosiți, poate tentați să stea acasă, dar tocmai acum e important să fim prezenți.