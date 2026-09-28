Trei activiste care susțin că au vrut să salveze oile regelui Charles au fost găsite vinovate de furt

Trei femei au fost găsite vinovate de furtul unor miei de pe domeniul Sandringham al regelui Charles, relatează revista People.

Rosa Sharkey, Sarah Foy, ambele în vârstă de 26 de ani, și Rose Patterson, în vârstă de 37 de ani, s-au prezentat în fața Tribunalului Coroanei din Norwich, unde un juriu format din 12 persoane a pronunțat în unanimitate un verdict de vinovăție, potrivit GB News. Sentința va fi pronunțată la o dată ulterioară.

Sharkey a declarat instanței că au luat animalele în speranța de a-i deschide ochii regelui asupra „realității creșterii oilor”.

Cele trei femei, care fac parte dintr-un grup pentru drepturile animalelor numit Animal Rising, s-au apropiat pe 24 mai 2023 de ferma Appleton, aflată pe domeniul Sandringham, și au trecut peste un gard electric jos pentru a avea acces la turma de oi. Au petrecut câteva ore printre animale, până când s-au simțit suficient de încrezătoare ca fiecare dintre ele să poată lua câte un miel.

Ele au fugit apoi cu ajutorul unui bărbat care conducea o camionetă mică. Bărbatul nu a fost judecat împreună cu cele trei activiste.

Activistele Sarah Foy, Rosa Sharkey și Rose Patterson, FOTO: Joe Giddens / PA Images / Profimedia

Activistele afirmă că oile furate sunt ținute într-un sanctuar pentru animale

Trei ani mai târziu, femeile au declarat că oile sunt „încă în viață și sănătoase” într-un sanctuar pentru animale și că „nu au nicio intenție să le dea înapoi”.

„Știam că, dacă aș fi știut și le-aș fi spus [polițiștilor unde se află], mieii ar fi fost luați înapoi pentru a fi sacrificați”, a declarat Sharkey.

Ea a adăugat în fața instanței că este de părere că regele Charles, în vârstă de 77 de ani, „ar fi fost de acord cu salvarea mieilor”, având în vedere pasiunea sa personală pentru conservarea naturii și pentru eforturile de salvare a animalelor.

„Regele spune că este ecologist și iubitor de animale”, a spus ea. „Realitatea creșterii oilor este destul de bine ascunsă – ceea ce li se întâmplă în abator și impactul asupra terenurilor nu sunt lucruri cu care el ar fi de acord”, a mai afirmat activista.

Femeile susțin că au salvat „oile regelui” Charles

Sharkey a spus de asemenea că grupul „a vrut să fie deschis în privința a ceea ce făcuserăm, astfel încât faptele să fie cunoscute”.

Au mers chiar până la a publica fotografii online în care apăreau alături de animale, precum și fotografii cu ele însele stând în fața porților Castelului Windsor, ținând pancarte pe care scria „Am salvat oile regelui”.

Sandringham este unul dintre domeniile unde regele deține terenuri agricole și animale.