Trei ambasade transmit mesaje de susținere cu România, la o zi de la începerea anchetei împotriva lui Georgescu: „Împărtășim valori comune”

Ambasadele Franței, Germaniei și Olandei la București au publicat joi mesaje pe X în care transmit că au încredere în democraţia şi statul de drept din România. Mesajul vine la o zi după ce Parchetul General a început urmărirea penală pe numele lui Călin Georgescu pentru șase infracțiuni, printre care acțiuni împotriva ordinii constituționale.

„Franţa îşi reafirmă solidaritatea cu România, stat de drept, care respectă separarea puterilor şi independenţa justiţiei. Aceste principii sunt fundamentale pentru democraţiile noastre”, a transmis ambasada franceză.

„România este un partener de încredere al Germaniei, atât în UE, cât şi în NATO. Ţările noastre împărtăşesc valori democratice şi cred cu tărie în statul de drept. Amândouă ne respectăm sistemul judiciar independent”, a postat Peer Gebauer, ambasadorul Germaniei la București.

🇷🇴 is a trustworthy & reliable partner of 🇩🇪 in EU + NATO. Both our countries share democratic values & firmly belief in rule of law. And we both respect our independent judiciary.

„Olanda recunoaşte munca grea depusă de România în consolidarea sistemului său judiciar. În calitate de parteneri UE și NATO, împărtășim valori comune. Avem încredere în democrațiile noastre și în funcționarea instituțiilor noastre de stat”, a scris și Ambasada Olandei.

🇳🇱 acknowledges the hard work that 🇷🇴 did in consolidating its judiciary. As EU and NATO partners we share common values. We trust our democracies and the functioning of our state institutions.