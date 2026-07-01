Trei ani, un sfert de milion de vizite și chirurgia minim invazivă în prim-plan

În doar trei ani de la deschidere, Spitalul Medicover Pipera a devenit un reper al medicinei private moderne din România, combinând tehnologia de ultimă generație, expertiza medicală și o abordare integrată, centrată pe pacient.

Evoluția spitalului se reflectă atât în extinderea serviciilor medicale, cât și în încrederea acordată de pacienți. În acest an, numărul pacienților tratați s-a triplat comparativ cu primul an de funcționare. Aproape 50.000 de pacienți au beneficiat de servicii de spitalizare de zi, iar echipele medicale au realizat peste 9.000 de intervenții chirurgicale robotice și laparoscopice.

Cu o capacitate de 160 de paturi pentru spitalizare continuă, o secție ATI cu 16 paturi, un bloc operator cu șapte săli complet digitalizate și un ambulatoriu integrat care reunește peste 25 de specialități medicale, Spitalul Medicover Pipera oferă pacienților acces la servicii medicale complexe într-un singur loc. Colaborarea dintre specialități permite stabilirea unor planuri de tratament personalizate și asigură o abordare completă a fiecărui caz.

Expertiza spitalului este susținută de centre dedicate unor patologii complexe. Centrul Cardiovascular integrează servicii de cardiologie clinică și intervențională, Centrul de Endometrioză oferă o abordare multidisciplinară pentru diagnosticul și tratamentul acestei afecțiuni, iar Centrul de Hematologie completează expertiza spitalului în managementul bolilor hematologice.

Performanța medicală este susținută de investiții continue în tehnologie. Blocul operator modern, format din șapte săli complet digitalizate, și sistemul robotic da Vinci Xi permit realizarea unor intervenții minim invazive, cu o precizie ridicată, contribuind la recuperarea mai rapidă a pacienților și la îmbunătățirea rezultatelor clinice.

În completarea serviciilor medicale, Camera de Gardă pentru adulți, disponibilă permanent, oferă acces rapid la evaluare, diagnostic și tratament pentru urgențele medicale.

La trei ani de la inaugurare, Spitalul Medicover Pipera continuă să își consolideze rolul de centru medical de referință, dezvoltând un model de îngrijire bazat pe colaborare multidisciplinară, tehnologie avansată și acces la servicii medicale complexe, adaptate nevoilor fiecărui pacient.

Mai multe detalii: https://www.medicover.ro/spital-bucuresti/

Articol susținut de Medicover